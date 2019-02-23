原定合體蔡英文挺不動產業者　蘇貞昌為公務臨時取消行程

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌原定23日早上合體出席中華民國不動產開發商業同業公會理事長就任典禮，但蘇貞昌在最後一刻取消行程沒現身，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇院長另有要務無法出席，已經向總統報告。

中華民國不動產開發商業同業公會23日舉辦全國聯合會第8屆理事長暨理監事就任典禮暨餐會，包含蔡英文、蘇貞昌，以及內政部長徐國勇、新竹市長林智堅、民進黨黨團總召柯建銘都受邀，原本預定由蘇貞昌及徐國勇陪同總統出席活動，但最後蔡英文到場拍完照，卻不見蘇貞昌身影。

Kolas Yotaka表示，蘇貞昌因另有要務無法出席，並已向總統報告，至於要務內容則是內部會議。據了解，蘇貞昌自接任行政院長後為公務繁忙拼命，還被民進黨立委爆料年初三就自己開著車到政院上班去，這次則是因為一早內部會議開不完，只能忍痛取消與總統合體行程。

蔡英文致詞時表示，今天原本要跟蘇貞昌一起出席活動，總統很少有機會跟院長一起現身，代表政府對不動產業的重視，她強調，政府會繼續努力，致力解決台灣居住問題、也替業者創造良好環境，針對前瞻計畫，蔡英文說，政府要推動前瞻做好交通與基礎建設、縮短南北差距，讓全台連結更好、發揮規模效益。

蔡英文指出，為了解決居住問題，她上任後積極興辦社會住宅與都更，在《都更條例》修正後，還有《都市危險及老舊建築物加速重建條例》通過。她強調，都更過去一年僅40案，2017、2018連兩年成長到77、78案，去年《都更條例》修正後，今年是「都更2.0元年」，期盼可以達到100案。

針對危老重建，蔡英文表示，去年有130案，今年期待達到300案，她笑著點名台下的徐國勇說，「 這個重責大任要交給徐部長」。蔡英文致詞完後先行離場，現場主持人則帶領業者拍手歡送，高喊支持蔡英文總統連任。

▲總統蔡英文出席「不動產開發商業同業公會全國聯合會第8屆理事長暨理監事就任典禮」。（圖／記者林敬旻攝）