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「波塞頓」核魚雷水下測試影片曝光　俄海軍將裝備超過32具

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▲▼波塞頓核魚雷水下測試視頻曝光。（圖／截取自俄國防部的影片）

▲安置在運輸艙內的「波塞頓」核魚雷。（圖／截取自俄國防部影片，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）宣布，已經完成「波塞頓」（Poseidon）核魚雷的水下測試，相關人員全部通過培訓。軍方隨後也公開測試的影片。據了解，俄軍計劃未來裝備超過32具該型核魚雷，能攜帶相當於200萬噸黃色炸藥的核彈頭，摧毀敵方的海軍基地。

綜合外媒報導，「波塞頓」曾在2018年2月的國情咨文中被俄國總統普丁點名，據傳將在10年內交付海軍。俄國防部公開的影片顯示，測試魚雷被安置在一處運輸艙內，用於模擬真實潛艇的儲存艙；操作人員成功將魚雷在水下發射，過程圓滿順利。普丁則在本月20日（當地時間）的國情咨文中提到，「波塞頓」研發過程的關鍵環節已經成功，首艘母艇將於今年春季服役。

▼「波塞頓」水下發射瞬間。

▲▼波塞頓核魚雷水下測試視頻曝光。（圖／截取自俄國防部的影片）

外媒還稱，「波塞頓」除了執行核報復任務，還能遠距離攻擊敵方的航空母艦群。目前正在北德文斯克（Sevmash）造船廠建造的潛艦哈巴羅夫斯克號（Khabarovsk）將成為該型核魚雷的載體之一，949A型潛艇也可能在升級過後加入。

「波塞頓」屬於遠洋多功能系統的核動力無人潛艦，直徑大約1.5公尺，長度為24公尺，作戰距離可達一萬公里，下潛深度一公里，水下最大航速時速100公里。該型魚雷搭載的導航系統能在水面下以高速、自動向攻擊目標前進。該型核魚雷除了能夠攻擊敵方沿海城市，還能引起海嘯與核輻射，因此又被美媒稱為「末日核魚雷」（Apocalypse Nuke Torpedo）。

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