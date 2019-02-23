金正恩專列傍晚「駛離平壤」…朝越南前進！　丹東邊境交通管制

▲金正恩專列從平壤出發，預計將通過中國邊境的中朝友誼大橋。（資料照／CFP）



記者王致凱／綜合報導

第二次「川金會」即將於27日在越南河內登場，根據俄羅斯塔斯社報導，北韓最高領導人金正恩已經於當地時間23日傍晚5時搭火車離開平壤，準備前往河內。另據韓聯社報導，近日中國與北韓接壤的丹東邊境，已經實施交通管制措施，相信金正恩專列將通過。

俄羅斯塔斯社報導，有北韓外交人士透露，金正恩搭乘的防彈專車已經於當地時間下午5時啟程，取道中國前往越南。平壤至河內距離超過4500公里，金正恩預計花上48小時以上車程才能抵達。

另據韓聯社報導，過去北韓領導人搭乘專列訪問中國時，位於「中朝友誼橋」旁的丹東中聯大酒店不接受客房預約。有消息人士稱，自2月21日下午起，中聯大酒店暫停23日與24日的客房預定。

分析指出，金正恩能於23日搭乘專列通過丹東，並於24日抵達北京後與中國國家主席習近平會面，然後在途經廣州前往河內；也有可能專列空車往越南等候，金正恩則搭乘專機飛往河內，回程在乘坐列車，並在途中與習近平會面。

另一名消息人士指出，平壤至河內直線距離約2700公里，搭乘專機僅須3個半小時，專列則需要將近3天，而平壤當局出於安全考量，通常會在最高領導人出訪時採取「聲東擊西」的辦法，因此即使北韓專列開抵丹東，金正恩也不一定會在車內。

越南消息人士則透露，金正恩此次訪問越南的交通工具同時包括火車與飛機，換句話說，他可能選擇飛機去程、火車回程，或者反之火車去程、飛機回程。另外，早一步抵達越南籌備美朝領袖會談的北韓國務委員會部長金昌善，17日也曾走訪越南與中國接壤的諒山省。