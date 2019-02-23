「你永遠是義警一分子」所長自掏腰包　慰問中風義警小隊長　

▲里港警分局三地門分駐所長謝志航攜帶日常生活用品慰問山地義警分隊朱小隊長，讓他感到溫馨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局山地義勇警察隊朱姓小隊長，加入義警協助警方查獲多起毒品、竊盜案件，不幸於前年中風癱瘓，行動不便，生活陷入困難，轄區的三地門分駐所長謝志航獲悉，自掏腰包購買日常生活用品前往慰問，讓他感到溫馨。

里港警分局山地義勇警察隊朱姓小隊長，於2012年加入山地義警三地門分隊，因工作態度認真、服務熱誠，於2014年將其陞職擔任小隊長至今，期間幫忙警方執行山地治安工作，協助員警查獲多起竊盜、毒品及通緝犯案件表現優異。

他平時也熱心社區服務工作，早期三地門鄉部落野生動物多且易見，於是與愛心動物人士開始推動保育類野生動物保育。在莫蘭蒂、梅姬颱風期間造成部落聯外道路中斷期間，朱小隊長更冒險出外求援，讓救難物資得以順利進入部落解危。

朱小隊長不幸於前年中風造成癱瘓，目前行動靠輪椅行走，由於孩子均在縣市工作，經濟來源依賴靠殘障補助及妻子去外面打零工所得，生活困頓，三地門分駐所所長謝志航因此自掏腰包購買白米、麵條及罐頭等物資前往關懷慰問。

里港警分局表示，謝志航所長此舉除了感謝朱小隊長以往對警方提供協助外，也讓小隊感到他不孤單，感受到永遠是義警一份子。