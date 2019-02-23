　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台灣首奪遊艇界奧斯卡　成大校友劉奕涵獲2019遊艇設計新秀獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲成大系統及船舶機電工程系校友劉奕涵，參加Boat International國際遊艇設計競賽，一舉奪下「2019年遊艇設計新秀獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大系統及船舶機電工程系校友劉奕涵，參加Boat International國際遊艇設計競賽，一舉奪下「2019年遊艇設計新秀獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大系統及船舶機電工程系校友劉奕涵，參加Boat International國際遊艇設計競賽，一舉奪下「2019年遊艇設計新秀獎」，是台灣首位在國際遊艇界獲得重要大獎者，當年大學部導師及碩士論文指導教授方銘川與有榮焉，談到劉奕涵有著滿滿的驕傲，「奕涵，有天份，但更重要的是她很認真，積極主動學習，我早就看好她！」。

大學、碩士均就讀成大系統及船舶機電工程系的劉奕涵，愛海、喜歡船，臉書上有許多船與大海的圖片，更不乏她登遊艇出航、比賽的照片。2016年取得碩士學位後先後到義大利、英國攻讀遊艇設計與室內設計。摘下國際遊艇界重要大獎，劉奕涵興奮地說，這是很大的肯定與鼓勵，要感謝成大為她奠下的紮實基礎。

劉奕涵表示，成大是台灣少數具備完整領域課程的綜合型大學，學生可以依照興趣及未來目標與需求修習。在大學期間除了系統及船舶機電工程系的必選修課外，她也到會計系修習統計學，到工設系了解設計概論及手繪技巧，這些知識與技巧看似和遊艇設計並無直接關聯，但在分析問題、執行專案和判斷決策時或多或少帶來幫助，讓我用更理性的角度切入問題並採取更成熟的方法表現設計。

▲成大系統及船舶機電工程系校友劉奕涵，參加Boat International國際遊艇設計競賽，一舉奪下「2019年遊艇設計新秀獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分別在大一、大二、大四教過劉奕涵工程圖學、熱力學以及船舶設計基礎的成大系統及船舶機電工程系教授陳政宏說，劉奕涵自我期許很高，課業向來名列前茅，大四船舶設計基礎的表現更是令老師驚艷。「當年她那一組交的作業，水準遠遠超越要求，繪圖上用了不少額外的工具與技巧，船舶配置亦有巧思，看得出很多都是主動學習來的。此外，還虛擬公司名稱、設計LOGO，在在展現要做到最好的企圖心。那份作業程度幾乎到達業界要求，目前為止仍無學弟妹可超越。」這份報告至今他仍留著，每當有學生哀嚎作業太難，只要出示就引來一陣驚嘆與佩服。

方銘川表示，劉奕涵很早就確定要朝「遊艇設計」發展，注重課業外，大學期間也擔任成大帆船社副社長，為社團拓展許多活動及社務，也出航遊玩、參加帆船比賽，累積航海經驗並深化對遊艇的認識與體會。取得成大碩士後，跳脫舒適圈赴國外進修，為了目標勇往直前。「她不斷為人生發展添加養份，得獎是無數努力和準備的成果。」

系統及船舶機電工程系主任沈聖智指出，成大有許多跨域學習的機會，系統及船舶機電工程系的學生除了學習工科專業，對設計、繪圖或美學有興趣者，也能到規劃與設計學院修工設系的課程。多年來，不乏系統系的學生報考工設系研究所，也有學生在工設系找到指導教授與系統系的教授一起做遊艇相關的研究題目。此外，成大還有不同科系、豐富多元的的學生社團，培養協調與解決問題與管理的能力、拓展人際關係等。奕涵的表現，最能顯示出成大多元學習環境帶來的正面影響。

Boat International 2019年遊艇設計新秀獎（The Young Designer of the Year Award 2019），共42名年輕設計師參加，是有史以來最多的一屆，參賽者以80公尺長的動力帆船為主題做整體設計與規劃，每件作品都極具水準，經過2輪評審，最後只有義大利、土耳其、台灣、英國、中國等5國6名參賽者進入決賽。劉奕涵作品線條優雅、動線簡潔俐落，整體設計與配置精確，繪圖細緻，擊敗眾好手，抱回首獎。

ET快訊
蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻
幫要補班的自己充電吧！超商+超市今「咖啡買1送1」懶人包

關鍵字：遊艇,奧斯卡,成大校友,劉奕涵,新秀獎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

影／盛竹如爆遭威脅「法院跑到死為止」　李新案第9集下午2:22播出

影／「我真的很痛」謝政鵬無緣4強　IG再發文悼女友：不會跟妳說再見

影／1歲兒生殖器屁股驚見「網狀烙痕」　父心碎控狠心保母吹風機施虐

追討12萬車禍賠償！兇嫌臉書找到死者　PO文曝「曾經是我好朋友」　

台灣首奪遊艇界奧斯卡　成大校友劉奕涵獲2019遊艇設計新秀獎

他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

簽賭站易地重啟爐　再遭警強力破獲逮9人起獲毒品

先進運輸系統優先路網3線　採自動駕駛總經費780億

世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運3條線背書

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

台灣首奪遊艇界奧斯卡　成大校友劉奕涵獲2019遊艇設計新秀獎

他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

簽賭站易地重啟爐　再遭警強力破獲逮9人起獲毒品

先進運輸系統優先路網3線　採自動駕駛總經費780億

世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運3條線背書

無人機空拍與人工智慧結合　為台灣智慧城市立下全新里程碑

台南恐怖街頭殺人！婦人坐椅遭刺　肚破腸流血濺一地

桃園南區扶輪社捐贈冰箱　提供社區關懷據點食材保存

金山區行動服務站啟動　開創服務鄰里新模式

統一發票兌獎APP早鳥下載抽獎活動　中獎名單公布囉

台北市40年老店永福樓24日熄燈　最後一夜訂位已滿

坐博愛座遭吼：快起身！骨折妹怒飆回擊「Hold全場」　正義魔人臉腫：慚愧

對綠釋善意？願幫余天站台　柯文哲：活在世上不只有政黨

TOYOTA「海力士」廂型車價格曝光！105.9萬起配額只有60台

同樣是指紋辨識　三星Galaxy S10超聲波辨識技術為何更強

中職／郭勇志考量生涯規劃　離開富邦投入基層

為工作日本買車！遠房親戚借車遭拒狂酸「借長輩是應該的啊」…通勤男秒爆氣

南港輪胎800億開發案通過　「世界明珠」預計4月公開銷售

談課「空店稅」　柯文哲：房屋持有成本太低大家寧可不出租

竹苗水情拉警報　水利署啟動人工增雨

地方熱門新聞

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

台南驚傳街頭殺人　婦遭刀刺肚腸..

世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運背..

簽賭站易地重啟爐　再遭警破獲

捐40連號發票　享六福村299..

先進運輸系統優先路網　採自動駕..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

統一發票兌獎APP早鳥下載中獎..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

無人機空拍與人工智慧結合　新里..

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

頭城休閒農場旅館　榮獲全球旅館..

嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑

更多熱門

相關新聞

《羅馬》：潛入艾方索柯朗的「儲思盆」

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）執導的《羅馬》（ROMA）在91屆奧斯卡上風光入圍最佳影片、最佳導演等10項大獎，是入圍大贏家。不是什麼精彩絕倫、戲劇張力爆發的電影，它像是觀眾把頭輕輕壓入《哈利波特》的儲思盆，跟著艾方索柯朗的腦內記憶，探索他最私密的家庭往事，很輕柔，卻後座力十足。

《復仇者3》終結奧斯卡10年魔咒

奧斯卡最佳影片預測／黑馬是這部

奧斯卡／6關鍵助攻《黑豹》奪獎

《一個巨星的誕生》IMAX重新上映

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯案

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面