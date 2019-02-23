對華為態度反覆　川普再放話：不排除用行政命令封殺！

▲川普不排除透過行政命令禁售華為設備。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美中貿易談判確定再延長，除此之外，外界也關心美國對華為的下一步動作。美國總統川普表示，不排除透過行政命令，阻止華為在美銷售5G設備，「我們現在尚未有任何動作，所以如果要做任何事的話，我就會與司法部討論發布行政命令。」

根據《彭博》（Bloomberg）報導指出，川普於22日下午（當地時間）在白宮橢圓形辦公室，會見中國副總理劉鶴和雙方部分代表，川普在會中表示，仍不確定是否將華為納入貿易協議中。知情人士透露，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）已經建議川普暫緩簽署禁售華為產品的行政命令，避免影響貿易談判。

川普22日在推特上要求美國企業，加速5G等先進設備的發展，並指出美國應由競爭取勝，而不是阻止競爭對手。隨後，他向記者表示，「我希望與中國競爭，公平競爭。如果我們可以提供幫助，我不想阻止任何人。現在基於安全問題，我們別無選擇，但這是我們要討論的事情之一，希望能夠公開競爭。」

本月初就已傳出，川普最快會在2月底前發布行政命令，屆時將以「敵對勢力」為由，禁止美國電信公司建設5G網路時使用中國設備。當時有部分人士推測，美方會在完成中美貿易談判後，才會發布此一禁令。