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川普談5G：不想人為封鎖市場　包括華為！

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▲▼ 川普不封殺華為 。（圖／翻攝自中國日報）

▲川普回應中國記者提問 。（圖／翻攝自中國日報）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普於22日下午（當地時間）在白宮橢圓形辦公室，會見了正在第七輪中美貿易談判的中國副總理劉鶴和雙方部分代表，並接受媒體訪問。川普就5G問題表示，「我不想人為的封鎖別人，不管是出於某種藉口或是出於安全因素。」被問到是否包括華為時，川普表示，「真的，也包括。」

川普於21日在中美磋商開幕前幾分鐘，在推特發文稱，「我希望美國盡快發展5G，甚至6G技術。我希望美國公司能夠通過競爭去獲勝，而不是靠封殺當下更先進的技術。」

據《中國日報》報導，中國記者22日就此推特內容向川普提問，「在5G和6G領域，美國將不靠封殺當下更先進的技術，你指的是什么？」

對此，川普表示，「我更傾向讓所有的公司都有機會參與競爭。我不想人為的封鎖別人，不管是出於某種藉口或是出於安全因素，我不想有安全方面的問題。」

就在這時，記者突然追問，「這包括華為嗎？」川普回應稱，「你等下，我說的是所有公司，真的，也包括（華為）。我說的是每個人。」

川普接著說，「我不想用人為的方式封鎖（市場），我們想要有非常好的5G（技術），並最終發展到6G。你要知道，照現在世界發展的速度，有可能6G過兩個月就過時了。但總歸6G在未來也是會過時的，但我希望可以和中國展開競爭，公平的競爭。如果可以的話，我不想封鎖任何一家公司。」

川普21日在推特表示，「我希望美國盡快發展5G，甚至6G技術，那會比當前的標準更強、更快、更智能。美國公司必須加緊努力，否則就會落後。在那些明顯代表未來的領域，美國沒有被人甩在身後的理由。我希望美國公司能夠通過競爭去獲勝，而不是靠封殺當下更先進的技術。不論在我們從事的哪個領域，美國都必須是領導者，尤其是在令人興奮的科技世界！」

對此，華為輪值董事長胡厚崑在推特上回應，「華為已準備好，通過真正的競爭，為美國建設真正的5G網絡。」

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關鍵字：華為,川普,北美要聞,中美貿易,中美高級別磋商,劉鶴,貿易談判,胡厚崑

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