川習會料3月下旬佛州登場　CNBC：中國承諾購買1.2兆美元商品

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美中貿易談判確定延長2天，雙方人馬周末在華府持續進行協商。消息人士透露，中國已承諾將購買價值1.2兆美元的美國商品，但在強制技術轉移與智財權保護等議題仍存有極大分歧。此外，川習會也是中美談論的重點之一，料將於3月下旬在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）高爾夫俱樂部舉行，尋求解決數月來的緊張貿易局勢。

路透報導，川普22日在白宮與習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴會面。川普提到，目前協商進度有了進展，所以此次談判會延長2天，直到周日結束，且傾向延長3月1日的關稅休兵大限，「我認為，雙方達成協議的可能性很大。」

▲中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤。（圖／路透社）

然而，消息人士向美媒CNBC透露，儘管中國已承諾將購買價值1.2兆美元的美國商品，但在強制技術轉移與智財權保護等議題仍存有極大分歧。而彭博指出，川普可能於3月下旬在海湖莊園與習近平會面，尋求解決數月來的緊張貿易局勢。

據瞭解，川普應該會利用此次川習會的場合，決議貿易協議當中最為重要的條款。

華爾街日報報導，白宮方面期望中國可以對幾個關鍵議題做出改變，例如對國有企業的不當補貼。路透社報導，中美雙方的官員們針對協議中的用語還有爭議，因此仍在協商。