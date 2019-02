川普提名史上首位女性美國駐加大使　出任聯合國大使

▲ 克拉夫特是史上第一名女性美國駐加國大使。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)當地時間22日在推特上宣布,將提名現任駐加拿大大使克拉夫特(Kelly Craft)擔任駐聯合國大使,填補前任大使海利(Nikki Haley)2018年10月初閃電請辭後便空缺至今的重要外交職位。

國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)去年11月被提名接任此一職位,此後卻不斷遭到質疑,她擔任公職不到2年,也沒有國際外交實務經驗,因此在本月16日以「家庭飽受攻擊」為由,宣布退出提名。《彭博》則指出,白宮2月中旬獲悉,諾爾特曾雇用一名合法居留美國但沒有工作簽證的保姆;若諾爾特不放棄提名,這樁醜聞可能浮上檯面。

川普22日在推特上表示,「我很高興的宣布,我國現任駐加拿大大使凱利‧奈特‧克拉夫特將被提名為美國駐聯合國大使。凱利在代表我們國家的工作上表現出色。我毫不懷疑,在她的領導之下,我國將有至高無上的表現。恭喜凱利和她的家人!」

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!