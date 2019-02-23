川普提名史上首位女性美國駐加大使　出任聯合國大使

▲ 克拉夫特是史上第一名女性美國駐加國大使。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）當地時間22日在推特上宣布，將提名現任駐加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）擔任駐聯合國大使，填補前任大使海利（Nikki Haley）2018年10月初閃電請辭後便空缺至今的重要外交職位。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）去年11月被提名接任此一職位，此後卻不斷遭到質疑，她擔任公職不到2年，也沒有國際外交實務經驗，因此在本月16日以「家庭飽受攻擊」為由，宣布退出提名。《彭博》則指出，白宮2月中旬獲悉，諾爾特曾雇用一名合法居留美國但沒有工作簽證的保姆；若諾爾特不放棄提名，這樁醜聞可能浮上檯面。

川普22日在推特上表示，「我很高興的宣布，我國現任駐加拿大大使凱利‧奈特‧克拉夫特將被提名為美國駐聯合國大使。凱利在代表我們國家的工作上表現出色。我毫不懷疑，在她的領導之下，我國將有至高無上的表現。恭喜凱利和她的家人！」

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月22日

現年56歲的克拉夫特出生於肯塔基州， 在2017年10月，美國與加拿大關係出現動盪之際，接任駐渥太華大使，成為美國史上第一名女性駐加國大使，也協助重啟北美自由貿易協定談判，曾在肯塔基大學董事會、萊辛頓救世軍和肯塔基藝術理事會等機構擔任領導職務。

克拉夫特及其丈夫與參議院多數黨領袖、任期最長的共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）以及他的妻子、運輸部長趙小蘭（Elaine L. Chao）是親密的朋友，這應該會讓她順利獲得提名。且她與諾爾特不同的是，在擔任駐加國大使以前，就已經經過嚴格的審查。向川普推薦克拉夫特的麥康諾聲明指出，「克拉夫特是美國利益堅定的擁護者，將成為我們偉大國家在聯合國的有力代表。」

但報導指出，克拉夫特在聯合國的影響力可能不如海利及前幾任大使，因為川普已經剝奪駐聯合國大使僅次於國務卿的內閣級職務。國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）及國家安全顧問波頓（John Bolton）預計將對美國在聯合國的政策擁有更大的影響力，且兩人都曾公開質疑聯合國價值。