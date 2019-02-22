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華為董事長梁華：不會為中國政府在設備上「開後門」

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▲▼華為。（圖／路透社）

▲華為董事長梁華表示，不會為政府在產品設備上「開後門」。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

華為董事長梁華近日接受加拿大媒體訪問時表示，華為否認會協助中國政府在設備或網路上安裝後門程序，因為沒有義務這樣做。「沒有任何力量強迫公司在網路中創造所謂的『後門』，華為從未收到任何此類要求，如果出現這種請求，公司會拒絕。」

據《彭博》（Bloomberg）報導，梁華21日在多倫多（Toronto）向記者表示，「我們不會執行這種（安裝後門程序）請求，因為它不合法。」他也強調，自己領導的是一個獨立的商業機構，目的是為客戶提供服務，「我們在網路安全方面保持著良好的記錄。 」

正當梁華發表這番言論的同時，華為也傳出將增加在加拿大投資的消息，華為計劃今（2019）年在加拿大的研發投資提高15%並新增200個研發崗位，使員工數量增加20%。

報導指出，梁華淡化了緊張的地緣政治局勢，表明商業上的困難是正常的，他們將繼續在加拿大投資，無論加拿大政府在5G問題上作出的決策如何。「我們希望關於5G的決策是基於技術的，而不是其他因素；在任何時候，對我們來說，公司面臨挑戰和困難都是正常的。」

▼華為董事長梁華。（圖／翻攝微博／新浪科技）

▲▼華為董事長梁華。（圖／翻攝微博／新浪科技）

儘管局勢緊張，但梁華還是預測華為今年的收入會增長，這個幅度將從2018年的1054億美元（約新台幣3.24兆元）擴增至2019年的1085億美元（約新台幣3.34兆元）。據悉，去年華為來自加拿大的收入總計達4.2億美元（約新台幣129億元）。

梁華說，華為「只是加拿大電信公司的設備供應商」，並不擁有加拿大的網路和客戶數據，他希望所有供應商都能以「公平公正的方式」得到平等對待，「網路安全和隱私保護是整個行業的挑戰，而不僅僅是一家公司」。

加拿大是「五眼聯盟」的成員之一，美國近期持續拉攏其盟友圍堵華為；不過進入本週後，部分國家的態度突然出現轉變，先是英國政府宣布華為5G設備風險是可控的，隨後紐西蘭也重新表態，「從未將華為排除在本國5G建設外」。

梁華最後表示，即使加拿大在5G上禁止華為，華為也不會放棄加拿大。「（因為）仍有客戶選擇我們，我們將繼續為客戶提供良好的服務。」

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關鍵字：華為,梁華,加拿大,紐西蘭,多倫多,5G,五眼聯盟

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