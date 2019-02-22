川普談5G「不禁先進技術」　華為高層：已準備好為美國建設

▲華為高層回應川普談發展5G技術。（圖／翻攝環球時報）

記者曾俊豪／北京報導

針對美國總統川普在推特上發文，強調想要5G技術，美國公司必須加緊努力，在全世界的競爭中勝出，而不是靠著禁止目前更先進的技術。對此，華為輪值董事長胡厚崑在推特上回應，「華為已準備好，通過真正的競爭，為美國建設真正的5G網絡。」

川普在21日晚間針對美國發展5G技術的發文，外界解讀是為了讓北京在中美經貿磋商上態度更加軟化，因此決定退出禁用華為產品的行列。

他在推特上發文稱，「希望能在美國推出5G，甚至是6G的技術。這些技術遠比4G來的更強大、更快和更智慧。美國公司必須更加努力，不然就會落後。美國沒有任何理由落後給別人」。

接著又說「有些東西在未來很明確，我想要美國在競賽中獲勝，但不是靠著禁止目前更先進的技術。美國必須一直在做的事上處於領導位置，尤其是涉及到令人感到興奮的技術世界！」

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



大陸《環球時報》指出，雖然川普沒有在推文中點名華為，但不少業內觀察人士心知肚明，這一表態是對美國近期在地緣政治影響下，一系列打擊中國高科技企業參與5G建設發展的後續。

而華為輪值董事長胡厚崑的發文，也宣告一項低調的華為公司正透過高層的曝光，正面回應問題，消除外界疑慮。

報導提到，華為輪值董事長徐直軍近期接受媒體採訪時也談及「美方指責華為存在安全隱患

」的問題。他表示，技術終究是技術，必須要靠科學家和工程師構築共同的全球標準，共同把這個標準做好，「將技術問題與地緣政治目的混為一談，此出發點是不可持續的」。

華為創始人任正非先前接受英國BBC專訪時則強調，「美國沒有辦法扼殺華為，因為華為的技術更先進。美國等盟國對華為技術發起的封鎖只會讓企業不斷改善和發展技術，做得更好。」

▲華為輪值董事長胡厚崑。（圖／翻攝環球時報）