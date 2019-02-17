25日學測成績公布　學者談備審資料準備方式：想看溫度的自傳

▲25日將公告學測成績。（圖／記者林敬旻攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

下學期開學後，對高三學生最緊張的就是2月25日公告學測成績，接下來考生就可以拿著學測成績透過繁星推薦、以及個人申請等管道爭取進入理想的大學校系。

由於個人申請比例佔了總招生名額的5成左右，成為考生們非常重視的入學管道，但是，接下來若通過一階篩選後，備審資料該怎麼準備?網路上google各種教戰守則琳瑯滿目，考生不知從何著手，大學招聯會將高雄說明會的內容錄製了「高中學生學習歷程(P)與大學審查實務 高雄義守大學副校長周兆民」提供考生參考。

細心是一種態度、誠實找出自己的特色

有些錯，對於審查委員而言，真的很接難受。語意不通順、錯別字之外，一看就知道是改寫別人的「範本」，但是竟然連申請的校系名稱都寫錯了，是許多審查委員都看過的烏龍情況，提醒考生在自傳、讀書計畫（含申請動機）的部分，是經過自己思考，找出「自己的特色」與申請學系之間的關聯性。

義守大學副校長周兆民說，就大學觀點看備審資料，最重視的是興趣性向特質與報考學系是否吻合，以及修過相關課程的履歷。至於，參與社團、校內外課外活動的經驗，最常看到學生寫的是當過幾個社長、幾屆的班代，其實大學重視的是「質」而不是「量」，參與社團等經驗，希望看到的是負責過怎麼樣的活動企劃、管理，學到什麼？有什麼反思？

▲學者認為，自傳資料應該呈現出主動積極的態度，「重質不重量」才是大學端希望看到的。（圖／記者林敬旻攝）

審查委員希望看到有溫度、非罐頭式自傳

周兆民認為不管在求學或就業，「態度」是非常重要的一件事情，另外，對未知事物具有探索的好奇心，也是評審委員重視的。

上了大學後會發現很多事沒有標準答案的，今天課堂講是對的，明天有一篇paper發表驗證原本學得理論其實是錯的，加上科技進步快速，必須要讓學生對所有的事情都有好奇心，才能夠養成終身學習的習慣，那未來在職場上面才會具有競爭力。

大學期盼看到有溫度的自傳，而非「罐頭式」自傳：「家裡有多少人，排行、兄友弟恭父慈子孝、父母對我的教育非常的採開放跟自由的態度…..。」這類「家譜」內容看不出學生的特質與潛力。自傳資料應該呈現出主動積極的態度，具探索的好奇心，「重質不重量」才是大學端希望看到的。

千萬不要抱持著「總比沒有好、沒有功勞也有苦勞」或是天花亂墜，重點在於展現出自己的興趣特質，質比量重要多了。

相關影片網址連結：高中學生學習歷程(P)與大學審查實務 高雄義守大學副校長周兆民