雄中雄女學生連署「終結放榜新聞」　教育部回應了

▲大學學測成績即將揭曉。（示意圖／記者林敬旻攝）



生活中心／綜合報導

大學學測即將在25日公布成績，高雄中學與女中的學生發起連署活動，希望「終結放榜新聞」。對此，教育部今（23日）天回應，肯定學生訴求方向，學校應鼓勵學生探索或開發自己的興趣和潛能，在宣達學生學習成就與辦學表現時不應侷限於少數學生的單一成績表現。

雄中雄女學生近日發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，認為放榜新聞鞏固了升學主義的「成功」想像、忽視升學體制中的不平等問題，助長了把學生的私事當成新聞賣點的嗜血文化，因此想要對此提出一連串反制活動，尋求改變。

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聯署活動在臉書引起廣大迴響，至今有超過萬人感興趣。連署活動很快獲得雄女校方支持，承諾未來不再召開放榜記者會，雄中也傾向跟進。而人本教育基金會也加入聲援行列，認為「教育部應依照兒童權利公約，審慎且具體回應學生訴求」，教育單位應尊重學生隱私權及個人資料，學生的個資僅能用於教育目的，不得外流，更不得用以圖校方招生的利益。

對此，教育部稍早回應，肯定學生訴求方向，學校應鼓勵學生探索或開發自己的興趣和潛能，並鼓勵自主選擇與自我實現，這也是教育部一貫的政策方向。

教育部強調，每個學生都有個別差異，都有自我實現的可能，學校應鼓勵多元學習表現，特別在宣達學生學習成就與學校辦學表現時，不應侷限於少數學生的單一成績表現，並避免刻板成功定義，而更應用心發掘多元成就，鼓勵不同專長面向的奮發精進過程，並需尊重學生意願及保護學生隱私。

「我們的教育，是希望可以成就每一個不一樣的台灣孩子。」教育部長潘文忠也在臉書指出，知道最近有許多高中孩子勇敢的站出來，告訴大家不要再僅關注特定的放榜新聞，「我想，學測放榜是許多孩子追求夢想的重要開始，要讓學生有空間追尋自己所愛，選擇適合自己的學習方式，不再被單一指標給限制住，是所有教育工作者共同努力的目標。」

潘文忠說，追求知識的動機應該要來自學生的興趣與熱情，教育部於今年推動的108課綱，將著重培養學生生活經驗的感知與運用，就是希望要幫孩子找到適合自己的路與學習方式。「我相信，分數可作參考，但不是定義學生的標準，更不會是學習路上的唯一解答。給孩子更多機會與選擇，我們的教育，才能成就每一個不一樣的台灣孩子。」

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