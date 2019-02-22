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統一發票兌獎APP早鳥下載抽獎活動　中獎名單公布囉

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▲統一發票兌獎APP早鳥下載中獎名單公布。

▲局長王绣忠以電腦隨機方式抽出6,000名幸運得獎者。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵民眾提早下載統一發票兌獎APP，北區國稅局舉辦早鳥抽獎活動，自今年1月1日展開，吸引 48萬多人參加，22日於律師見証下，由局長王绣忠以電腦隨機方式抽出6,000名幸運得獎者，每人可獲得100元超商電子禮券，雖只是100元超商電子禮券，但中獎率卻是1.25%。

王绣忠說，為鼓勵民眾下載使用財政部統一發票兌獎APP，財政部特別推出「早鳥獎」、「下載獎」及「使用獎」等3波抽獎活動，今天抽出早鳥獎100元超商電子禮券6,000名，沒中獎的民眾不用失望，還有下載獎及使用獎的中獎機會，獎項非常豐富，有雙人澳洲雪梨（機+酒）、北海道雙人自由行（機+酒）、iPhone XS等多達1萬多項，合計總獎金高達144萬元，歡迎民眾下載、使用。▲統一發票兌獎APP早鳥下載中獎名單公布。

▲王绣忠說，為鼓勵民眾下載使用財政部統一發票兌獎APP，特別推出「早鳥獎」、「下載獎」及「使用獎」等3波抽獎活動。▼統一發票兌獎APP早鳥下載中獎名單公布。（圖／北區國稅局提供）
▲統一發票兌獎APP早鳥下載中獎名單公布。

北區國稅局指出，財政部於今年1月1日推出統一發票兌獎多元服務方案，除擴增代發獎金實體通路據點，從過去郵局時代1,300多個據點，改由可在第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社、四大便利商店(統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店)、全聯及美廉社等13,000多個據點兌領獎外，更重要的是新增統一發票兌獎APP，提供24小時線上對領獎服務，使對領獎不受實體通路時間及地點的限制。

而財政部「統一發票兌獎APP」包括：發票存摺、對獎專區、我要領獎、捐贈專區、載具歸戶及系統設定等6大功能，其中發票存摺可主動將雲端發票儲存在存摺裡，進行發票管理及掌握消費資訊，至於取得之電子發票證明聯，也可掃描QR code上傳存入存摺。

另外，雲端發票全部中獎的獎項都可以透過設定的帳戶直接兌領；進入對獎專區還可查詢中獎號碼，亦可使用快速兌獎功能；另捐贈及載具歸戶功能，不僅可以捐贈發票，更可將其他載具：如手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具歸戶到手機條碼，集中管理，十分方便。

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關鍵字：北區國稅局,王绣忠,統一發票兌獎,APP早鳥下載,中獎

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