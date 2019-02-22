蘭院餐旅研發養生膳食　讓長輩品嚐健康與滿足

▲▼蘭陽技術學院餐旅管理系舉辦「銀髮族養生膳食研討會」，系師生更與宜蘭頭城聖方濟老人長期照顧中心150名銀髮族長輩們，共同品嚐與討論這些美味料理的優缺點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽技術學院餐旅管理系21日，在宜蘭頭城聖方濟老人長期照顧中心，舉辦「銀髮族養生膳食研討會」，並由餐旅系兩位主廚運用當季食材，設計出低油、低鹽、低醣、無醣、無味素及高纖維之飲食與食譜，總計9道料理，包括金桔雞凍捲、番茄沙沙醬鮮魚、養生白菇湯等。會中該系師生更與150名銀髮族長輩共同品嚐與討論這些美味料理的優缺點。

蘭陽技術學院表示，該校餐旅管理系一向以「宜蘭在地飲食研發中心」為系科發展的宗旨，曾經利用在地食材研發「白醬鴨賞義大利麵」、「鴨賞刈包」等特色料理，同時也常遠赴國外參加廚藝競賽。例如：系主任陳培庭以「金棗櫻桃鴨」在泰國廚藝競賽中獲得評審青睞、勇奪大獎；副主任許良民（阿民師）則運用南方澳名產飛虎魚（鬼頭刀），融入薑黃、紅麴、菠菜等健康元素，研發「五色魚丸」，榮獲亞洲名廚大賽金牌。

蘭陽技術學院說，除了致力研發在地、健康的美味料理，餐旅管理系也關懷特殊族群的飲食需求。臺灣早已邁入高齡社會，躋身於高齡化社會國家之林，對於銀髮族而言，飲食均衡且攝取必需營養素，是相當重要的。

尤其銀髮族生理機能受老化影響，常出現高血壓、高血糖、高血脂等3高之代謝症候群症狀，且多數養護機構中的銀髮族膳食料理，因講求營養攝取需求，且考量銀髮族的飲食狀態，為降低3高現象，常受限於烹調與調味方式，導致銀髮族接受度不高，從而產生飲食量減少的情形。

蘭陽技術學院餐旅管理系副主任許良民說：「我們不僅要讓銀髮族食用有益健康的料理，同時也要以保留食材原味的烹調方式來製作，讓長輩們享受吃的樂趣與滿足感，以彌補降低油脂與鹽分的口味清淡之問題。」長照的精神不只是照顧長者的身體健康，精神的愉快也很重要。看著會場中長輩們開心的笑容，相信他們也從這些養生膳食中得到了心理上的滿足！