蘭陽技術學院時尚系婚禮小物設計 在地文化有創意

▲▼蘭陽技術學院時尚系2018學年度專題競賽以婚禮小物設計為主題，學生們巧思的結合宜蘭地方特色之農產與景觀等，進行作品設計創作。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽技術學院時尚系2018學年度專題競賽以婚禮小物設計為主題，參賽同學有四技及五專高年級學生，共計25組設計作品參加競賽，學生們巧思的結合宜蘭地方特色之農產與景觀等，進行作品設計創作。校方期能與婚宴相關業者結合，把學生結合地方在地特色之創意婚禮小物推廣出去。

蘭陽技術學院表示，在台灣的婚禮，大家最關注的除了喜帖、喜餅外，大概就是他們準備的各種婚禮小物了吧！現代的囍宴，很時興為賓客們準備「伴手禮」；一方面表達新人對大家前來觀禮的感謝，二來也是展現自我風格、完整婚禮主題的一種方式。

該校時尚系2018學年度專題競賽以婚禮小物設計為主題，學生應用平時在校所學之彩繪、美甲等專業技術，發揮於專題競賽作品設計創作。宜蘭著名的龜山島、蘭陽博物館、礁溪溫泉等景觀以及金桔、三星蔥、溫泉絲瓜等農特產品，均為婚禮小物設計作品之元素。作品包含有擴香石、香膏、精油、化妝保養品等時尚流行產品。

因學生們創意無限，作品中有將宜蘭文化變成小巧可愛的耳環及胸針不僅變時尚、年輕還可以傳達宜蘭的美。婚禮小物跳脫了傳統的糖果、杯墊、開瓶器、米等小禮品。另有學生將保濕美白手工皂刨成絲，裝在小瓶子中方便隨身攜帶，隨時要洗手就到個幾粒，很多方便。包裝以縮小版農特產品飾品，來裝飾瓶蓋，超級可愛又有宜蘭特色、成本低又實用，最適合當送客禮了。