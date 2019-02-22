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川普改變「完全撤軍」心意　白宮計畫在敘利亞駐守200美軍

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▲▼美軍已開始撤出在敘利亞的軍備。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍已開始撤出在敘利亞的軍備。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普去年宣布自敘利亞撤軍，美軍中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）也表示遵循總統下達的命令，當時外界擔心太早撤兵會使當地局勢惡化，川普或許就此改變心意。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）21日表示，「約200名維和部隊將在敘利亞境內留守一段時間」。

據NBC News報導，美軍官員表示，此次留守的200名士兵主要部署在兩個地區，一是靠近伊拉克約旦邊境處，二是敘利亞東北部；這200名美軍士兵將提供戰術、情報、監視、偵測等方面支持，以及鼓勵美國盟友法國、英國等在敘利亞境內留守部分軍隊。

桑德斯指出，「這一小支約200人的維和部隊將繼續留在敘利亞一段時間。」白宮也透露，川普是在昨（21）日和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通過電話後才做出此決定，「美土將繼續合作確保建構一個安全區域」。

▼美軍駐敘利亞部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍駐敘利亞部隊。（圖／達志影像／美聯社）

川普2018年12月下令從敘利亞「全面快速撤軍」，他表示，美國已經擊敗了在敘利亞的極端組織「伊斯蘭國」，美軍沒有別的理由繼續留在敘利亞。不料這項舉措遭到軍方及國會等多位官員強烈反對，他們認為，在當前形勢下從敘利亞撤軍，將使得「伊斯蘭國」捲土重來，加劇敘利亞形勢「不確定性」。

據悉，目前有超過2000名美軍士兵在敘利亞境內，自川普宣布撤軍以來，已經有部分人員和軍事設備從敘利亞撤出。曾強烈反對川普撤軍的共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Olin Graham）對白宮留守的決定表示讚賞，他說，這決定將使美國在敘利亞已經取得的成果不會失去，包含確保徹底消滅「伊斯蘭國」、土耳其及敘境內庫爾德武裝不發生衝突等。

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關鍵字：敘利亞,IS,伊斯蘭國,撤軍,川普,美軍

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