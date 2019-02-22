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山寨惹毛本尊！川普嗆爆媒體「全民公敵」　亞歷鮑德溫：這是威脅？

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實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國熱門節目「週六夜現場」以模仿政治人物及諷刺時事聞名，其中由亞歷鮑德溫扮演的美國總統川普，更是受到廣大觀眾的歡迎。日前川普在白宮發表關於築牆問題的演說也成為亞歷鮑德溫的模仿內容。對此，川普在推特怒嗆「無聊又難笑」，更以「全民公敵」稱呼媒體，認為節目充滿攻擊共和黨的行為，難道不需受到懲罰？亞歷鮑德溫則開玩笑回應，「總統的發言是否會對我和我的家人安全造成威脅？」

據《衛報》報導，知名男演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在16日播出的「週六夜現場」重現總統川普1月25日於白宮玫瑰花園（Rose Garden）演說場景，談論蓋牆經費及其他議題，作為該節目開場。亞歷鮑德溫頭戴金色假髮，模仿川普招牌噘嘴及浮誇的演講風格，嘲諷地說，「我們需要蓋牆，因為有大量的毒品正通過南方邊界，即使很多人叫我不要這麼說......你們都知道為什麼我需要裝的很急迫吧？因為我就是要讓它很緊急，就這麼簡單，城牆是有用的，城牆給我們安全感。你不需要很聰明就能夠理解，事實上，如果你不聰明的話會更容易理解。」

嘲諷時事和政治人物是「週六夜現場」的基本內容，然而一向大力批評媒體的川普卻「見笑轉生氣」，可以批別人但不准別人批自己，17日推文猛嗆「假新聞台國家廣播公司（NBC）的「週六夜現場」完全不好笑！網路該如何擺脫這種惡意中傷共和黨的內容，居然未受到懲罰？還有許多類似的節目？非常不公平，必須進行調查。這才真的是勾結！」多次砲轟媒體的川普更強調，「壟斷及腐敗的媒體是全民公敵。」

▲▼美國知名男演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名男演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）。（圖／達志影像／美聯社）

一番話說的義憤填膺、振振有詞，不過許多評論家卻不以為然，《紐約時報》記者貝克（Peter Baker）在推特中表示，「近十年來，沒有任何一位總統，曾因為被嘲諷而公開威脅要『懲罰』電視新聞台。」令人產生總統是否干擾言論自由的質疑。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普（Donald Trump）招牌噘嘴。（圖／路透社）

報導稱，川普「懲罰說」可能危害言論自由的民主核心價值，因而招致許多批評聲浪。美國公民自由聯盟（ The American Civil Liberties Union）回應川普貼文，「那叫做美國憲法增修條文第一條（the First Amendment）！」提醒保衛言論自由的重要性。

事主亞歷鮑德溫隨後推文，「我想知道，總統對他的粉絲說我在節目中的角色是全民公敵，是否會對我和我的家人安全造成威脅？」先前就曾傳出川普建議撤銷NBC執照的說法，且一直大力批評節目內容；近日再以「全民公敵」稱這些節目，讓NBC在內的新聞業開始感到不安。不同於川普暴怒狂嗆，反觀同樣被節目模仿的聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer ）則相當大方，幽默推文表示，「學得很像，但有個地方錯了，我還在用翻蓋手機啦！」

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