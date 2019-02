山寨惹毛本尊！川普嗆爆媒體「全民公敵」　亞歷鮑德溫：這是威脅？

實習記者鄭佩玟/綜合報導

美國熱門節目「週六夜現場」以模仿政治人物及諷刺時事聞名,其中由亞歷鮑德溫扮演的美國總統川普,更是受到廣大觀眾的歡迎。日前川普在白宮發表關於築牆問題的演說也成為亞歷鮑德溫的模仿內容。對此,川普在推特怒嗆「無聊又難笑」,更以「全民公敵」稱呼媒體,認為節目充滿攻擊共和黨的行為,難道不需受到懲罰?亞歷鮑德溫則開玩笑回應,「總統的發言是否會對我和我的家人安全造成威脅?」

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!