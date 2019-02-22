盼3月蛋量逐漸回穩　農委會曝缺蛋「4點真實原因」

▲農委會指出，近期鬧蛋荒，主要與去年水災有關。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

全台鬧蛋荒，價格更達20年歷史新高，農委會今（22日）再度開記者會指出缺蛋原因，其中包括，去年823水災造成嘉南區蛋機供應減少，另外，為了避免芬普尼事件重演，蛋農不敢亂用藥進行蚊、蠅防治產蛋下降，以及中南部冬季早晚溫差達10度以上，影響產蛋效能，最後包括廠商加工液但不能使用破殼蛋，收購帶殼蛋影響鮮蛋供應。

針對外界所擔心的馬立克疫苗所影響雞產蛋問題，農委會副主委黃金城指出，馬立刻疫苗傳出問題是在106年10月，然而去年上半年並無雞隻超量死亡的問題，因疫苗使用本來就會因個體差異、保存環境、溫度及使用方法有效度的差別，因此認為目前雞蛋缺口與馬立克疫苗並無關。

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▲▼農委會指出鬧蛋荒原因。（圖／取自農委會主委陳吉仲臉書）

農委會也指出，自年節後已向食品加工業者調度加工用原料蛋，供應家庭鮮蛋消費需求，另外也向進口商擬自日本及美國進口雞蛋約460萬顆，將優先補足加工業者釋出原料鮮蛋，以充裕供應國內消費市場需求及維持鮮蛋市場的產銷秩序。

農委會說明，從1月開始已有175萬隻新母雞投入生產，較去年平均每個月薪母雞增加了37萬隻，目前新母雞以投入生產，預計3月中旬後產銷回穩，3月底蛋的供也會慢慢穩定。

▲農委會說明，從1月開始已有175萬隻新母雞投入生產，預計3月中旬後產銷回穩。（圖／取自農委會主委陳吉仲臉書）