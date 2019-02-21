影／全台鬧蛋荒爆真相是「種雞場疫苗無效」　防檢局：請拿出證據

記者許展溢／台北報導

全台鬧蛋荒，價格更達20年歷史新高，根據《上下游》報導，缺蛋真正原因是2017年「種雞疫苗接種失敗」，導致超過200萬隻「海藍」蛋雞感染馬立克病毒死亡，不過農委會和防檢局今（21日）表示，完全沒收到任何相關訊息，數字真假還要查，並強調要拿出證據。

▲全台鬧蛋荒，價格達20年歷史新高，目前產地價仍維持在每台斤36.5元、批發價45元。（圖／記者許展溢攝）

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該報導指出，2017年10月到2018年1月間所孵化400多萬隻海藍小雞因「疫苗接種失敗」，導致感染到病毒的雛雞和中雞，在潛伏階段、外觀看不出異狀，直到開始產蛋陸續發病，最後造成數百萬隻蛋雞死亡。



▲農委會表示，目前每天雞蛋缺口約20萬顆至40萬顆。（圖／記者許展溢攝）

農委會家禽生產科科長李宜謙表示，蛋雞感染馬立克只有防檢局才會接到通報，專業疫病問題，還是要由防檢局說明，但以正常生產量來看，每天需約生產10萬至10萬2千箱雞蛋（1箱200顆），全台在養量約3900萬隻，有在產蛋的約2800萬至3000萬隻。

防檢局動物防疫組組長徐榮彬舉例，就像發生火災，也要打119，才會知道哪裡的房子燒起來，這樣的訊息完全沒收到，且若有案例，雞蛋農和地方防疫機關也都會通報，但系統上至今都沒看到過，也沒任何人、公文提到這件事，現在要查真實性，不能只是嘴巴講一講或聽說，「要確認地方有沒有接到案例」，這要有證據。

▲農委會指出，預計最快3月中旬後雞蛋產銷就會平穩。（圖／記者許展溢攝）

針對疫苗部分，徐榮彬指出，疫苗在國外經層層關卡檢驗、試驗，再由防檢局核准合法進口，現在說無效，還死了200萬隻，按照邏輯，廠商屬商業行為，一定會有資料要向上呈報，不可能默不吭聲，就算打了疫苗失效，蛋雞場就要通報，將檢體拿到防疫機關檢驗，更不可能把200多萬死亡雞隻丟垃圾場，到現在化製廠也沒收到這樣異常數量通報，對於數字真假，防檢局還要從各方面去查。

另外，農曆年前全台雞蛋供應缺口每天高達100萬顆，李宜謙說，現在1天仍缺20萬至40萬顆，已慢慢緩解缺口，產地價這幾天則同樣維持每台斤36.5元，批發價45元，預計最快要3月中旬後產銷就會平穩。