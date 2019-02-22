農委會組國家隊被韓國瑜轟「腦袋有問題」　陳吉仲直播回應

▲農委會主委陳吉仲回應農產品外銷整合平台運作。（圖／翻攝自農委會直播）

記者胡順惠／台北報導

農委會近日提出要成立「農產品外銷平台」，以國家團隊（Team Taiwan）模式達到出口60億美元的目標，卻被高雄市長韓國瑜砲轟「是不是腦袋瓜有問題？」農委會主委陳吉仲親上火線開直播回應，這是一個把所有要外銷出去的團體整合起來的平台，農民的收入才會增加，不是一個公司，也跟工業產品完全不一樣。

韓國瑜上午出席「高雄運將會說英文」高力推雙語城市記者會，被問到農委會要組國家隊的作法時反問，農委會腦袋瓜是否有問題？兩年前才花十億成立了農業開發公司，兩年下來到底做了多少，不知道，現在再成立一個國家隊，「如果國家隊再失敗呢？難道再過兩年成立一個超宇宙嗎？」

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▲韓國瑜嗆農委會腦袋瓜是否有問題。（資料照／記者洪正達攝）

陳吉仲下午1時立刻在臉書直播，回應韓市長。他說，把農產品外銷到其他世界，大家只知道台灣，不會知道縣市，如果有其他縣市首長，包含高雄韓市長，如果願意的話，他很樂意到各地方政府，把這個台灣農產品的外銷平台的成員、目的、運作特別做說明。

陳吉仲以台灣棒球隊為例，解釋為什麼要成立國家團隊。他表示，如果要去世界盃拿冠軍，是不是要有很好的球員、技術、教練安排，還要有一群人在後面安排設備、訓練，最重要的是台灣人民對棒球隊的支持，全部合起來就是Team Taiwan的精神，農委會現在就是要透過這個平台，把台灣要外銷的30幾個農產品，從農民、產地、農民團體、合作社到外銷業者，跟相關政府整合，把農產品外銷出去。

「今年外銷產值要增加10％，將近60億美元，也就是1800億台幣。」陳吉仲指出，2018年外銷是創20年來的新高，總共54.7億美元，10％的成長對農民的收入影響非常大， 10％出去之後，產地的價格一定會維持很好，農民的收入就會很好，可以參考去年外銷成果亮麗的水果，包含釋迦、鳳梨、芒果、各種柑橘類，還有蝴蝶蘭。

陳吉仲指出，外銷平台選定30種品項，每個品項裡面的農民、合作社就超過600個，外銷業者超過200多個，把這些全部整合在一起，加上的每個國際市場的通路業者，整合在一起就是平台的成員，農委會的最大責任就是協助，只要有加入平台，補助就會更到位，這是平台未來要運作的重點。

陳吉仲表示，農產品要賣出去跟工業產品是完全不一樣的，不可能高雄一顆棗子，馬上要外銷到日本，過程中很多工作是政府部門與農民團體以及外銷業者互相配合的，像是棗子因為前年農委會跟日本談判後，高雄棗子去年才能賣到日本，代表東西要賣出去一定要透過政府的力量來協助。