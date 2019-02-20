農委會砸8億補助農民買小型農機　陳吉仲：要大量解決缺工

▲農委會砸8億購買8萬台小型農機，協助勞動力缺乏問題。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（20日）到台南市麻豆區果樹產銷班第15班宣布，投入8億補助全國農民購買8萬台小型農機具，紓解農村勞動力缺乏問題，未來會研擬更完整農民所需配套措施，不只今年有8億，若效果好，也會持續往這方向進行。

陳吉仲說，20年前農委會預算不到400億元，現在有1300億元，政策涵義必須深刻檢討有沒有把每筆納稅人的錢，具體照顧到農民，讓農民享受到這份美意，加上現在缺工嚴重，為了解決缺工就必須提出更多對策。

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▲農委會主委陳吉仲說，要透過自動機械化，大量解決勞動力改善缺工情形。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，解決缺工有2種方式，第一是用所謂各種人力、機械及專業等團，若不夠也針對酪農引進適當國外人力，但還是難以解決就要用機械、自動化。陳吉仲舉例，種稻沒有缺工情況，因為95%都是用機械生產，因此今天會提出補助給農民小型機具，就是要透過自動機械化，大量解決勞動力缺工問題。

▲農委會主委陳吉仲到台南宣布，投入8億補助全國農民購買小型農機具。（圖／農委會提供）

農委會指出，8億元將輔助農友購置常用中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打碎機、土壤鑽孔機、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機、鏈鋸及自走式升降作業機等16種小型農機具 ，數量8萬台，除提高農耕作業效率，預計將帶動國內農機產業相關周邊產值達24億元以上。

農委會說明，3月15日起至10月31日，農友可至各地農會申請小型農機具補助，審查通過後，須在1個月內完成購買交機。