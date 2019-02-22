累犯規定加重其刑1/2　大法官釋字775號宣告違憲

▲司法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑法累犯加重其刑的規定，大法官會議今天做出釋字775號規定，宣告刑法第47條第1項規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」因不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。因此宣告相關規定違憲，有關機關應自解釋公布之日起2年內，依解釋意旨修正之。

大法官為審理原高雄高分院法官、現任高雄地院法官陳松檀、彰化地院法官陳德池、原花蓮地院法官、現任台北地院法官吳志強以及3位受刑人聲請解釋刑法有關累犯加重刑期1/2是否有違憲案件，曾於1月中召開說明會，邀請正反雙方陳述意見。

當時大法官列出的爭點有二：第一，刑法第47條第1項無違反一行為不二罰原則？不問前、後罪之犯罪類型、犯罪行為人之罪責及犯罪情節輕重，一律須加重本刑，有無違反罪責原則、罪刑相當原則（比例原則）、平等原則或法律明確性原則？第二，刑法第48條前段規定：「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑。」是否違反一事不再理原則？

而本次做出的解釋，除了宣告刑法第47條第1項相關規定於2年內失效以外，刑法第48條前段規定：「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑。」與憲法一事不再理原則有違，大法官更直接宣告違憲。連帶與刑法第48條前段有關的《刑事訴訟法》第477條第1項規定：「依刑法第48條應更定其刑者……由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之。」，大法官也宣告併同失效。