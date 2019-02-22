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快訊／馬英九有罪定讞？全看高院更審　柯建銘罵馬：相公

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▲▼馬英九高院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬英九高院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪，二審逆轉有罪，改判刑4月。案經上訴第三審，最高法院撤銷發回高院更審。由於依法本案只能撤銷發回一次，馬英九是否有罪定讞？將在更審中決定。更審22日首度開庭審理，馬英九在上午9點30分進入法院。而本案告訴人立委柯建銘，則痛批馬英九違法亂紀，到處趴趴走、意圖參選總統來轉移焦點，柯建銘更罵馬英九「相公」（麻將術語，亦即無法胡牌），不會成功。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九，要求前檢察總長黃世銘對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強，二度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪提起公訴。而一審台北地方法院女法官唐玥，認為馬英九的行為乃是行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，判決馬英九無罪。檢方上訴二審，高院認為馬英九並非行使「院際調解權」，不能阻卻違法，逆轉改認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案經最高法院於1月初宣撤銷發回高等法院更審，根據《刑事訴訟法》新修正的規定，馬英九的案件可以撤銷發回一次，亦即高院更審後即定讞。高院於1月中公開抽籤，由審理太陽花學運案二審，將林飛帆、陳為廷等22名被告全數判決無罪的女庭長張惠立中籤。

更審於22日首度開庭審理，馬英九維持一貫風格，於開庭前15分鐘左右到庭，進入法院。對於記者提問，他均微笑不回答。這次庭期為準備程序庭，將由張惠立獨任審理。至於本案告訴人、民進黨立委柯建銘也到庭參與，他在開庭前表示，馬英九違法亂紀，我們應該終結特務治國。另外他也批評馬英九至今到處趴趴走，營造聲勢，意圖參選總統來轉移焦點。他最後更罵馬英九「相公」（麻將術語，亦即無法胡牌），不會成功。


▼立委柯建銘批評馬英九「相公」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立委柯建銘批評馬英九「相公」。（圖／記者湯興漢攝）

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