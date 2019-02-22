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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林志忠／【2毛錢鐵絲竊案】檢方辦案為升官？失衡的司法天秤

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▲正義女神，司法女神，天秤，公平。（圖／視覺中國CFP）

▲檢察體系為維持辦案績效，辦案品質不良，濫行起訴、不起訴所在多有，讓司法天秤失衡。（圖／視覺中國CFP）

近日報載一男子涉嫌偷竊2毛錢鐵絲案，經檢察官起訴竊盜後，歷經一、二審，皆獲判無罪，引發外界「檢察官追殺到終審」、「浪費司法資源」之批評。

依104年度法務部所屬檢察機關檢察官人數統計，全國地方法院檢察署之偵查人力約有692人，該年度之偵查案件總數則高達43.2萬件，換算下來，每位地檢署檢察官平均每月有52件新收的偵查案件（亦有檢察官稱每月平均達70、80件）。同時要附帶說明，檢察官還要處理相驗案件，也就是外勤驗屍的工作。通常每位偵查檢察官一個月左右就會輪一次外勤，所以相驗案件也是檢察官的一大負擔，但在估算偵查新收案件時並未考量到相驗案件的件數，這些堆積如山、一天24小時不休息也處理不完的案件，檢察官真的能抽絲剝繭找出真相嗎？

再者，檢察官有結案期限的管考制度，在結案壓力下會扼殺檢察官的辦案空間，又加上一、二審的檢察官工作量差距大，檢察體系有種「辦案不是為了辦案，而是為了升官」的官場文化，導致檢察官為了維持辦案績效，辦案品質不良，濫行起訴、不起訴所在多有。筆者在法界執業多年，亦曾遇有民眾因為偷竊一包香菸而被檢察官起訴之案例，當時深感不解及遺憾，亦顯示實務上確實存有上述弊端。

法官判決無罪之案件，會影響檢察官辦案成績，故公訴檢察官多會上訴一搏，惟此舉顯然將被告之權利置於檢察官之升官利益之下，實有違《刑事訴訟法》發現真實、保障人權之目的，顯不合理。

建議修訂速偵制度

按現行法務部制訂之地方檢察署檢察官快速終結案件要點規定，只有聲請簡易判決處刑、緩起訴及職權不起訴處分等案件，始能由內勤檢察官採行速偵制度結案。惟加重竊盜案件、五年內第三犯酒駕案件數量亦多，有時案情尚屬單純，由剛閱卷訊問過之檢察官自行或指揮檢事官當場製作書類結案，不僅有直接審理主義之優點，得立即憑鮮明之印象結案，亦可省卻需再輪分其他檢察官重新閱卷之勞費。

如果顯然不成立犯罪，建議亦得以得採行速偵方式將之不起訴處分結案，例如公共危險案件之被告吐氣酒精濃度低於法律標準，且無其他危險駕駛情事；竊盜案件或侵占遺失物案件，警方已查明是一場誤會等，此種顯然無犯罪嫌疑之案件亦不在少數，建議亦得採行速偵方式結案，如此可鼓勵檢察官於內勤時即善盡調查能事，一次偵查程序即能終結案件，將精力用在繁雜重大之案件。

改採偵查公訴一貫制

為了讓每一個案件都可以確實被檢視責任的歸屬，應該將目前偵查、公訴分離的制度改為「偵查公訴一貫制」，讓案件從偵查、起訴到判決定讞為止，都交由同一位檢官負責，可避免每一審的公訴檢察官重複閱卷的人力浪費。

法院應確實落實檢察官上訴應敘述具體理由

按《刑事訴訟法》第350條、第361條、第367條規定，不服第一審判決而上訴者，須提出上訴書狀，並應敘述具體理由，這是上訴必備之程序。若雖有提出上訴理由，但所提非屬具體理由者，則由第二審法院以上訴不合法，判決駁回。

所謂具體理由，須依據既有訴訟資料或提出新事證，指摘或表明第一審判決有何採證認事、用法或量刑等足以影響判決本旨的不當或違法，而構成應予撤銷的具體事由。此規定並不區分由被告或檢察官所提上訴，但檢察官比一般被告更具有法學專業，法官在認定上訴理由是否具體，應以更嚴格標準檢驗，以防檢察官濫權上訴。

最後，根據法務部統計，103到105年間，全國各地檢署的被告起訴率均在42％左右，但由民眾主動告訴或告發的案件，起訴率卻僅有13％到15％間，是總體起訴率的三分之一。此外，該三年各地檢署的總體不起訴率約在32％到34％間，但民眾告訴、告發案件之不起訴率，卻高達66％到69％，足足多出一倍，顯示民眾有濫訴嚴重的情形，已排擠到有限的司法資源，故除了制度面的改善外，期待民眾加強本身的法律素養，避免濫訴。

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●林志忠，旭成國際法律事務所所長、總統府司改國是會議第二分組委員、民間司改會常執、冤獄平反協會監事，曾任地院法官、台中律師公會理事長。以上言論不代表本公司立場。

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