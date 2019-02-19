台電興達電廠更新計劃挨批「欺騙民眾」　環委斥迴避退回再審

▲台電興達電廠更新計畫報告指出，將新增施工替代道路分散70%車流、加大滯洪量等。（圖／台電提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（19日）召開興達電廠環評第三次專案小組會議，開發單位台電計畫增設3部新燃氣機組，蓋在該廠外東南側溼地，在地居民、環團不滿此舉會破壞大片溼地及造成嚴重空汙等問題，今天會中超過20位民眾發言提意見，環團火大痛批「老是在欺騙民眾」，環委也斥台電，針對疑問避重就輕，決議退回再審。

開發待位計畫開發地點在高雄市永安區，開發範圍約 81.89公頃，台電報告指出，3部新燃氣複循環機組，總裝容置約390萬瓦以下，營運期間將在石斑路規劃設置橫向海水管箱涵，供養殖戶更替或新設取水管線時可直接由箱涵通過，不須挖掘及辦理申請程序，另新增施工替代道路分散70%車流、加大滯洪量等提出最大誠意跟具體策略，也投資302億元進行空汙設備改善。

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▲環保署召開興達電廠環評第三次專案小組會議，台電報告計畫內容。（圖／記者許展溢攝）

今天會議也針對興達電廠燃煤一、二號機組是否除役或展延等問題討論，高雄市政府強調，燃煤電廠除役只能提早不能延，未來會透過程序協助燃煤電廠除役，市府正在研擬加嚴標準，也就是新燃氣機組必須符合規範 。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉認為，該案完全沒實際減量， 環署空保處難道只是配合能源政策，不做實質審查？台電還先上車後補票，老是在欺騙民眾，總是要強調「先建後拆」， 環團要求「先拆後建」不要再殘害南部人。

永安漁會代表指出，永安有1百多公頃養殖地，長期以自然生態養殖，不抽地下水、不用藥，開發應重視，否則所有的傷害都居民在承受，且保育區能無限擴張，民眾要一個集會場所都無法定案。有退休國中老師退休激動說，沒反對燃氣，但人竟然現在還在跟鳥爭。

▲環團強烈要求，興達電廠今年底最舊的燃煤一、二號機應除役。（圖／地球公民基金會提供）

地球公民基金會副執行長王敏玲說，環署在橋頭設置空品測站PM2.5常年大幅超標，一年只有少數幾天活的像人，燃煤電廠還是一級致癌物重金屬排放源，減少高雄上風處重金屬貢獻源十分迫切，今年底最舊的燃煤一、二號機應除役，三、四號機則至少要在高汙染的10月至3月停止燃煤。住在高雄橋頭居民表示，每天都在這呼吸空氣，無法接受興達燃煤一、二號機組還要繼續燒，強烈要求今年底前許可證到期就要除役。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃痛批，這是「殺人許可證」，高雄臭氧和台北、台中相比很嚴重。有家庭科醫師認為，跟在地居民站在一起，尤其燃煤電廠造成的空汙跟傷害，由於重金屬都屬一級致癌物，沒反對蓋電廠，但要蓋比較健康、不會排放造成危害的電廠。

▲環團認為，台電應先拆後建。環委則不滿開發單位針對問題避重就輕。（圖／地球公民基金會提供）

台電針對多項意見說明，其中，濕地功能多劃設15公頃，加上原來共56.25公頃。有環委對台電回答不接受，尤其該地方沒史前文化，卻答非所問提出此點，完全迴避。環委李克聰表示，台電計畫是要先建後拆，但燃煤跟燃氣會有重疊狀況， 對環團重要的意見所有回覆避重就輕，更採用資訊不對等淡化問題，可以去思考是否能先拆後建等替代方案，且大家不反對做燃氣機組，只是回覆太簡單，若拿出負責的態度說明，大家的意見也不會這麼多。

環委建議再審議一次，最後決議退回再審，要求台電5月底前補充研提各年度規劃新設與除役機組間的管控機制，使全廠空汙排放量不增加，補充空氣品質不良季節的排放控制對策，及補充候鳥季節保育類鳥類生態調查資料，強化生態減輕對策的保育效益說明，並依永安重要濕地保育利用計畫（草案）說明相關調查及管理計畫內容等意見。