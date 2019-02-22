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桃園茄苳溪魚蝦大量翻白肚慘死發惡臭　網友斥：公部門無作為

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▲桃園市茄苳溪大溪段大量魚鮮翻白慘狀。（圖／網友提供）

▲桃園市茄苳溪大溪段大量魚鮮翻白慘狀。（圖／網友提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市21日有網友在臉書貼文「到底我們在容忍甚麼?」，指稱茄苳溪上游大溪段大批魚蝦翻白、溪水變色成乳白狀發出惡臭，連送信郵差經過都掩鼻通過，他痛斥公務單位無所作為；市府環保局稽查科說，將派員追查是否沿線工廠排放汙水造成，不會坐視不處理。

桃園市大溪區高姓網友在個人臉書貼出「到底我們在容忍甚麼?」，照片中有溪水魚蝦大量翻白、變成乳白色等驚悚畫面，他說，遭汙染區域是茄苳溪大溪員樹林到南興里永昌埤，時間則是19日在家中拜拜時拍攝，當時聞到溪水發出惡臭，連郵差送信時都搖頭掩鼻而過。

▲茄苳溪大溪段溪水成為乳白色。（圖／網友提供）

▲茄苳溪大溪段溪水成為乳白色。（圖／網友提供）

高姓網友還說，他剛從國外回來，在家鄉從事個人工作室工作，但看到昔日翠綠茄苳溪溪水變成乳白色，都會忍不住問自己：「這還是一條河嗎?是一條貫穿農業區的河川嗎? 怎麼樣的黑心，才會做下這種環境破壞，河川在哭泣，大地的吶喊，我們卻視而不見」。

高姓網友曾向市府反映過，但卻得到，稽查人員曾在茄苳溪上游尋找汙染源，研判可能是上游工廠排放未經處理過的汙水，但實地到工廠稽查，卻發現工廠機具都未使用，檢測工廠汙水排放口水質也都合乎規定，可能是多月未降雨導致溪水含氧量不足所致。

▲茄苳溪大溪段堆積大批死魚死蝦。（圖／網友提供）

▲茄苳溪大溪段堆積大批死魚死蝦。（圖／網友提供）

高姓網友認為，事實上，溪水確實遭汙染，照片就是證據，公務單位的無作為，讓他非常心痛。記者去電市府環保局稽查科詢問，得到的結果是，主管在開會，等主管開完會後會立即了解狀況，絕不會坐視不處理。

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關鍵字：溪流,魚蝦翻白,網友斥公部門無作為

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