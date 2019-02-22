明星臉不稀奇！與「史前文物」撞臉還有禮券拿

▲有明星臉不稀奇，但是你有想過有可能和「史前文物」撞臉嗎？（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）



生活中心／綜合報導

有明星臉不稀奇，但是你有想過有可能和「史前文物」撞臉嗎？現在趕快看看身旁的人，有沒有「史前文物臉」呢，因為新北市立十三行博物館現正展出「臉友-臺灣原住民人面文物特展」，並推出「我的史前臉友」網路活動，要募集「神還原」文物樣貌的特色照片，照片按讚數最高前3名即可獲圖書禮券！

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▲新北市立十三行博物館舉辦網路活動，號召網友發揮創意拿禮券。

「臉友-臺灣原住民人面文物特展」以原住民重要的傳統圖樣「人面」為主題，展出近50件人面形裝飾文物，網羅全臺各地精品，包括南部龜山文化、西南平原蔦松文化的人面形陶偶及陶製品，以及排灣族、魯凱族、卑南族等臺灣原住民族雕刻工藝，其中展出2件國家指定列冊之重要古物《青銅刀柄》，距今1,800-500年前的史前工藝將表情刻劃得生動逗趣，圓圓大眼和闊嘴線條十分吸睛！

▲「臉友-臺灣原住民人面文物特展」展出至今已超過1萬5千人參觀。



十三行表示，十三行遺址出土《人面陶罐》及《青銅刀柄》等代表性文物有著細緻人面紋飾，顯示人面形紋具有重要歷史淵源與社會意義，展期自今年1月23日至6月23日止，展出至今已超過1萬5千人參觀，加碼推出「我的史前臉友」網路活動，即日起至3月3日24時於官方Facebook粉絲專頁指定貼文底下，上傳與精選展品相似樣貌、表情、動作之特色照片，並後製為對照圖，作品得讚數前3名者即可分別獲得2000元、1000元及500元圖書禮券。