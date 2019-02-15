今年最帶財！這個生肖「情場賭場皆得意」

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這個過年大家財運如何呢？有些人刮刮樂一張就中，有些人買了一本卻大虧本，到底是哪些人這麼有財運，《科技紫微網》整理出「今天最帶財」的五大生肖，快來看看自己有沒有上榜！
▲這個過年大家財運如何呢？有些人刮刮樂一張就中，有些人買了一本卻大虧本。（圖／CFP，下同）
第一名：生肖羊
恭喜屬羊的朋友，今年可說是財運大好的一年，情場得意賭場也得意，尤其偏財運表現十分突出，打牌時特別有感，非常適合小賭怡情，另外參加抽獎活動的中獎率也是大大提升，還會有不少意外驚喜，今年總有種莫名的幸運感，帶來不錯的收入。
第二名：生肖牛
進入己亥年後，受到旺盛的官祿運影響，你的財運也呈現出穩中有進的趨勢，主異地生財，這一年外出談項目的成功率會很高，會有機會拿下幾筆不錯的項目，在投資理財方面，建議以短線操作為宜，會有不少驚喜表現。
第三名：生肖雞
財源廣進的一年，正偏財運表現都有亮眼之處，薪水族的薪資提高、業績獎金有驚喜，而之前的股票、基金等投資在今年也將有不錯的回報，也會有人主動提供收益可觀的兼職機會，如果能用心對待，還能開拓新的財機。
▲生肖雞在今年正偏財運表現都有亮眼之處，薪水族的薪資提高、業績獎金有驚喜。
第四名：生肖龍
龍今年是受財神眷顧的一年，除了賺錢能力將有所提升，還能以靈敏的直覺迅速嗅到金錢的訊息，你的交際圈越廣泛，越容易在朋友的幫助下得到賺錢的機會，讓你收穫進帳的喜悅。但是「禍莫大於不知足，咎莫大於欲」，只有懂得知足常樂，才能獲得真正的富足哦！
第五名：生肖馬
對生肖馬而言，這是個財運順遂的年份！上班族薪資收入較以往穩定，過去的努力在今年收到了不錯的成效，業績獎金會讓你笑逐顏開，在偏財方面，今年則有不少意外驚喜，像是過去借出的債終於能夠順利收回、有人主動贈禮、長輩發紅包等等，另外在股票、外匯等投資也會有不錯的收益。