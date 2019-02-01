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好好玩好好刮！下載App爽抽40張電影票、40名SOGO禮券

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▲威秀電影票抽獎 。（圖／企劃提供）
▲下載《ETtoday新聞雲》App，即有機會抽中威秀影城電影票。（圖／資料照）

消費中心／台北報導

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《與神同行》。（圖／《與神同行》劇照）
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sogo禮券(app行銷用)
《ETtoday新聞雲》好春好運推出「刮刮卡」下載App有機會抽SOGO禮券。（圖／ETtoday資料照）

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