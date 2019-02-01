好好玩好好刮！下載App爽抽40張電影票、40名SOGO禮券



▲下載《ETtoday新聞雲》App，即有機會抽中威秀影城電影票。（圖／資料照）



消費中心／台北報導

新的一年來臨，2019年想要好運嗎？《ETtoday新聞雲》舉辦「新春開刮！一刮你就笑」活動，要送大家最愛威秀影城電影票，只要下載APP完成指定任務，每周40張電影票立馬帶回家，歐美、亞太年度強片任你看。

還不只電影票～新的一年好春好運，《ETtoday新聞雲》還準備了SOGO禮券要大方送給你！農曆年要給你滿滿好運，是不是超多願望清單還沒實現，趁著年假到百貨血拼一場，入手新衣或新鞋，快來下載App來試試手氣。

是不是超級心動迫不及待要玩刮刮卡了呢？迎接新的一年，從1月25日～2月28日，《ETtoday新聞雲》要送出一連串的驚喜好禮，快點參加「新春開刮！一刮你就笑」APP活動，除了天天抽7-11熱美式咖啡，每周還要送出40張威秀電影票、SOGO禮券，天天滑手機看新聞、中獎機會越大。

電影控也千萬別錯過！無論是科幻片、鬼片、文藝片，只要免費票券到手，電影類型隨便你挑！千萬不要放過難得的機會，近期強檔的年度必看清單，ETtoday新聞雲App讓你一次擁有絕佳的聲光享受，趕快揪朋友一起下載App來抽。



►►點我下載App，每周40張威秀電影票就是你的





▲▼強檔大片看了嗎？快下載App完成遊戲任務，抽免費威秀電影票，把最夯的電影一次看飽。







▲《ETtoday新聞雲》好春好運推出「刮刮卡」下載App有機會抽SOGO禮券。（圖／ETtoday資料照）





►►點我下載App，每周40張威秀電影票就是你的

►►下載App玩刮刮卡，把SOGO禮券帶回家

只要每天上《ETtoday新聞雲》App看新聞，蒐集該日新春小物即可開刮啦！每天可刮AirPods、小米掃地機器人等大禮，ET新的一年要送你滿滿心意。

《ETtoday新聞雲》平台內容大進擊！給讀者們最多元的新聞訊息，每日即時快訊、重大專題、影劇新聞、國際大事等，周一～周五優質節目一次看，大小訊息不漏接，不僅在影音與直播內容全力優質創新，APP活動贈品也將給讀者們年輕多元的感受，每個月各種好禮等你抽。



