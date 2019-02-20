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中風心智退化至6歲娶變性女　母告婚姻無效兒出庭：要給她名份

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▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲林姓男子中風後心智年齡退化至6歲，與變性女友結婚，遭母親提告無效，法官判母親敗訴。（圖／翻攝CFP）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子2017年與同居10多年的變性女友結婚，母親認為兒子2014年中風後，心智年齡退化到6歲孩童，無法自行決定結婚意願，向法院提出「確認婚姻關係不存在」訴訟，但法官認為男子意識及表達能力清楚，未受到強暴、脅迫，判母親敗訴，仍可上訴。

新北市地院判決指出，2017年1月間，林姓男子與同居10多年的變性人歐姓女子結婚，林母難以接受，向法院提出「確認婚姻關係不存在」訴訟，表示兒子在2014年3月間突然中風，造成中度身心障礙，心智年齡退化到6歲，後來交由外傭及歐女照顧，竟然煽動心智退化的兒子到戶政事務所登記結婚。

林姓母親表示，婚前曾問過林男為何同居不結婚，當時回答說「（歐女）這人不行」，並且向哥哥表達沒有要結婚的意願，再者登記結婚時，並未通知家人到場，又找不認識的人證婚，婚後還拒絕家人探望、聯繫、聚餐，並清查林男明下財產，認為歐女結婚動機並不單純。

林男出庭時表示知道結婚的意義，又說中風後都受到歐女照顧，到戶政事務所登記結婚時，戶政人員問歐女變性前姓名時，也能明確答出；法官調查發現2人同居多年，雖然未結婚，卻早已用夫妻相稱對方；根據台大醫院病歷顯示，載明歐女是主要照顧人。

日前家事調查官前往林男家中調查時，也說原先想跟歐女結婚，但因她是變性人家人堅決反對，加上工作繁忙，才未論及婚嫁，想等待經濟能力變好後再說，直到中風後，歐女的細心照顧，覺得應該要給她一個名份，才會去登記結婚。

法官認為，林男意識清楚，能明確表達自我想法，也當庭證稱知道婚姻是什麼，明顯並未受到強暴、脅迫，且當時2人的證婚人並未如同林母所說，不認識的人，是歐女的姪女以及姪女丈夫出席證婚，完全合法，因此判決林母敗訴，全案仍可再上訴。

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關鍵字：中風,心智退化,變性女,結婚,新北市

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