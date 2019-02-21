按喇叭提醒遭敲窗嗆臭俗辣　駕駛檢舉反擊「罵2秒賠1.8萬」

▲林男辯稱是後車駕駛一直按喇叭才會在車道中央停下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／新北報導

新北市林姓男子2017年8月12日晚間8時許開車前往基隆市，卻因為切換車道被後方駕駛按喇叭，不爽超車再急剎，離去前還嗆兩次「臭俗辣（台語，指膽小的人）」，結果反而被檢舉挨罰1萬8000元，他不服提告要求撤銷罰單，但仍被判敗訴。

林男強調，當天開在路上聽到後車一直按喇叭叫囂，似乎是在示意他下車，以為有事故發生才會停下，「如果有發生事故我沒下車而離開，那就是肇逃了，所以我不是『非遇突發狀況在車道中暫停』，請檢舉人出面跟我對質。」

▲林男想撤銷罰單反而被法官打臉。（示意圖／ETtoday資料照）

不過，新北地院法官調閱採證影片發現，一開始是林男想變換車道到檢舉人前方，被按了一聲喇叭提醒，沒想到他竟然直接超車，加上有其他車輛剛好也要變換車道，於是又立即剎車，差點導致後車撞上，檢舉人不得已才又按了兩聲長鳴喇叭；這時他下車走到對方的車輛旁邊，敲窗沒有得到回應，就在2秒內嗆了兩次「臭俗辣」。

法官檢查過民眾的檢舉影片，認為林男確實在車道中央暫停下車，甚至向後方車輛叫囂，本意根本不是要檢查有無發生碰撞，顯然與他自己的說詞不符，行為也已經違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款，依法開罰1萬8000元、記違規點數3點，同時要求參加交通安全講習講座的裁罰並無不妥，最後裁定敗訴，罰款還是得照繳。