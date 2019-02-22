遭恐同男襲擊全是自導自演！　「為了加薪」非裔男星自製仇恨案被捕

▲男星目前因涉嫌報假案等重罪被捕。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國知名影集《嘻哈世家》(Empire)非裔同志男星傑西斯墨列特(Jussie Smollett)先前曾遭2名恐同男子攻擊與種族歧視辱罵，如今案情卻出現大逆轉，芝加哥警方調查發現，整起事件全是他自導自演，想以製造新聞的方式來拉抬自己的演藝事業身價。

斯墨列特先前向警方報案，上月29日凌晨他在街頭突然遭2名男子襲擊，對方暴打時還不斷出現「黑人」、「同性戀」等辱罵字眼，後來在他的脖子套上一根繩子，並在身上淋了某種不明液體，離去前對方還大喊，「你處在MAGA 國家」，所指的就是川普競選時所喊的「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)口號，懷疑襲擊者可能是川普支持者。

斯墨列特後來又告訴警方，在案發前一周曾收到一封威脅信，然而芝加哥警察調查發現，威脅信是斯墨列特自己寄給自己，再以3500美元（約台幣10萬多元）雇用一對非裔兄弟，刻意在監視紀錄器拍得到的地方襲擊他，事發後還幫助2人暫時前往奈及利亞避風頭。

警方等待2名兇嫌奧拉與亞伯兄弟(Ola和Abel Osundairo)回國後進行問話，他們坦承一切都是斯墨列特自導自演，他們不是種族主義者、也不是恐同份子，只不過是拿錢辦事。至於斯墨列特為何要這樣做的真正原因，芝加哥警長強森(Eddie Johnson)表示，斯墨列特因為對自己的工資不滿意，所以編造了一個被襲擊的故事，目前依擾亂治安及假報案等罪已被移送法辦，若被定罪，將有可能被判入獄三年。

▼斯墨列特周四出庭後，目前已經保釋。（圖／達志影像／美聯社）