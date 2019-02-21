東港「穩鵬號」喋血案增至2死　漁業署：船上還有10人待救

▲「穩鵬號」鮪釣漁船目前還有10人待救援。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

屏東東港「穩鵬號」鮪釣漁船昨（20日）凌晨1點44分在印度洋公海發生一名菲律賓籍砍殺船員，更惡劣逼迫其他船員跳海，漁業署今（21日）下午透露目前最新搜救情況，包含台籍船長、輪機長和觀察員3人，共還有10人在船上等待救援，另還有6人下落不明，但確定已造成菲籍、印尼籍共2名漁工身亡。

漁業署表示，「穩鵬號」全長37.5公尺、船噸位255噸，船上共24人，台籍有船長陳振茂、輪機長高信光和觀察員楊文斌3人，菲律賓籍10人、印尼籍11人。根據國家搜救指揮中心指出，外籍商船「STAHLA」昨天下午1點45分抵達「穩鵬」附近搜救，我國籍「鴻福88號」漁船也在昨天下午3點左右抵達現場協助救援。

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▲穩鵬號在印度洋莫里西斯東北方海域發生喋血案。（圖／翻攝Google Map）

漁業署說明，目前船上還有10名人員，包含台籍3人都平安的被鎖在機艙內，但原本被迫跳海的11人，僅救出5人(4菲籍、1印尼籍)，還有6人(1菲籍、5印尼籍)下落不明，而第一時間就有2位(1菲籍、1印尼籍)漁工遭殺害。

漁業署表示，根據現在掌握的訊息，兇手是持刀沒槍械，但至於為何發生此衝突事件，仍不清楚，救援持續進行中，海巡署從台灣出發到現場，至少就要超過10天以上，目前距離事發地最近的是英國屬地「查哥斯」，已通報外交系統請求協助。

