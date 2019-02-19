屏警假扮情侶超商埋伏　查獲越籍偷渡客持有健保卡

▲越南籍陳姓男子搭船偷渡入境，在超商被警方查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局查緝非法外勞勤務，得知有外勞常出入一家超商，遂兩名警員假扮情侶坐在超商內埋伏，果發現兩名操著越南口商外勞進來，起身盤查身分，對方還拿出健保卡企圖矇混，帶回調查，得知他先前因行方不明被查獲遣返，因台灣工資高，再搭船偷渡入境。

▲屏警超商查獲越南籍偷渡客，帶回調查。

警方將該25歲陳姓男子依違反入出國及移民法移送法辦，並於訊後送至移民署專勤隊收容，持續追查幕後人蛇集團與入境地點，全力防堵非法入境。

去年底大批越南觀光客抵台後集體脫逃，全台警方配合加強查緝。屏東警分局第三組執行轄區內查緝逾期居留或非法來台人士勤務中，得知一名越籍男子常在屏東市某處超商出沒，遂由2名員警喬裝假扮成情侶坐在超商內聊天埋伏等待。

不久果見有2名男子操著越南口音進入該超商，喬裝員警發現後通知在外制服警員入內查他們身分，其中一名男子竟持著一張健保卡假冒是台灣人企圖蒙騙躲避警方，由於對方拿不出身分證件，警方將他們帶回調查。

警方表示，其中一名25歲陳姓越南籍男子，曾合法入台因行方不明案，前於去年遭強制遣返出境，這次來台卻無入境紀錄。經查，陳男辯稱因台灣工作薪資高，能賺更多錢，約一個月前從同鄉友人口中獲悉可搭船偷渡來台，即發訊接洽，一個多月前登船入境，上岸後自行搭計程車赴屏東市區找工作，惟至今仍未找到雇主作。而另名男子因是合法入境來台，查明身分後請回。

警方說，陳男供詞有諸多疑點，目前全力追查幕後人蛇集團，全力防堵非法走私入境情事發生；並持續執行查緝在台脫逃及外籍觀光客及外籍移工在台逾期或從事非法活動情事，籲請民眾發現外來人口在台從事非法活動，向警方檢舉通報，以淨化轄區治安。