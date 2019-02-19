屏東萬巒最新打卡熱點…納骨塔　金字塔式生命紀念館好吸睛

▲屏東縣萬巒鄉生命紀念館金字塔式設計，雖正在興建中，已成為網友打卡熱門新景點。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉公所興建中的生命紀念館（即納骨塔），採取玻璃式金字塔造型建築，位在大武山與東港溪旁，由於建築特殊，引來遊客拍照，成為屏東新的熱門打卡景點。鄉公所表示，納骨塔預計最快2019年7月營運。

萬巒鄉公所計畫興建納骨塔，曾引來地方鄉親熱烈討論，有人持反對態度，但多數鄉親支持，因此動工興建。

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位在萬巒鄉泗溝水的萬巒鄉生命紀念館，採錐體設計，並以大片玻璃包覆裝飾，背靠大武山，前方有東港溪支流經過，公所在建築物旁另進行美綠化作業，加上親水公園，依山傍水，相當吸睛，佔地面積3公頃，。

萬巒鄉公所殯葬管理所指出，公所以往沒有生命紀念館，萬巒鄉親往生後必須到外鄉鎮市以高價買下塔位，增加負擔及掃墓等不便，為解決鄉內殯葬問題，公所自籌1.2億元經費，3年前在四溝村第七公墓發包興建萬巒第1座納骨塔，採取金字塔形式的新穎的設計，與一般其他鄉鎮市納骨塔迥然不同，民眾討論不斷。

公所人員說，未來納骨塔完成，將可提供2萬個塔位，園區另設有環保樹葬區，不同宗教也有不同的紀念追思方式，依樓層、塔位、入葬方式等有不同收費。以單人骨灰塔位包含管理費用最貴的售價為6萬6千元，地方鄉親半價優惠，相關收費標準將以正式公告為主，目前已有不少鄉親洽詢，預計最快今年7月營運啟用。