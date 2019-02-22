孓命終結全民動員　嚴防登革熱疫情發生

▲為使登革熱之孳生源清除於社區扎根，落實於社區生活，台南市登革熱防治中心舉辦4場「2019年登革熱防疫志工隊計畫說明會及教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市截至2月18日確診第9例境外移入登革熱病例，相較2018年同期案例數增加許多，且高雄市前鎮區已出現2019年首例本土病例，此時若防疫稍有疏忽，登革熱疫情恐一觸即發，為嚴防登革熱疫情發生，其防治工作應全年無休並仰賴全民動員。

登革熱為社區病、環境病，為使登革熱之孳生源清除於社區扎根，落實於社區生活，台南市政府登革熱防治中心於2月13至15日及21日舉辦4場「2019年登革熱防疫志工隊計畫說明會及教育訓練」，教育訓練以登革熱疾病介紹、疫情現況、臨床症狀、病媒蚊種類、習性及相關防治措施等內容為主，並輔以孳生源清除實務演練，使志工於實際社區巡查時，更容易發現可能成為孳生源之容器（處）。

2019年度649位里長中，有189位為新任里長，也是本次教育訓練邀集的重點對象，增強新任里長登革熱防疫知能，更能提升防疫團隊的量能。台南市政府登革熱防治中心辦理教育訓練目的，主要是期望各區公所區長、里長（尤其是新任里長）、鄰長及防疫志工於本次教育訓練後返回社區，藉由家人及鄰居等親朋好友將所學的登革熱防治觀念如漣漪般層層擴散，一步步累積登革熱防治量能，需要里長帶領全體市民每週落實將「巡、倒、清、刷」的防治措施內化為習慣，此為消滅登革熱病媒蚊孳生源的不二要訣，沒有積水容器就沒有登革熱病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱；近而達成全民參與登革熱防治工作目標，以遠離登革熱疫情造成的危害，共同守護台南市民的健康。

最後提醒市民，台南市於2017年6月26日公告，依據傳染病防治法第25及70條規定，公、私場所之所有人、管理人及使用人應主動清除病媒蚊孳生源，如經發現病媒蚊孳生源，將處罰鍰新台幣3000～15000元罰鍰，無改善期。該公告2019年亦繼續適用，請市民不可輕忽。相關資訊可至台南市登革熱防治中心資訊網（http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。