　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

孓命終結全民動員　嚴防登革熱疫情發生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為使登革熱之孳生源清除於社區扎根，落實於社區生活，台南市登革熱防治中心舉辦4場「2019年登革熱防疫志工隊計畫說明會及教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝）

▲為使登革熱之孳生源清除於社區扎根，落實於社區生活，台南市登革熱防治中心舉辦4場「2019年登革熱防疫志工隊計畫說明會及教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市截至2月18日確診第9例境外移入登革熱病例，相較2018年同期案例數增加許多，且高雄市前鎮區已出現2019年首例本土病例，此時若防疫稍有疏忽，登革熱疫情恐一觸即發，為嚴防登革熱疫情發生，其防治工作應全年無休並仰賴全民動員。

登革熱為社區病、環境病，為使登革熱之孳生源清除於社區扎根，落實於社區生活，台南市政府登革熱防治中心於2月13至15日及21日舉辦4場「2019年登革熱防疫志工隊計畫說明會及教育訓練」，教育訓練以登革熱疾病介紹、疫情現況、臨床症狀、病媒蚊種類、習性及相關防治措施等內容為主，並輔以孳生源清除實務演練，使志工於實際社區巡查時，更容易發現可能成為孳生源之容器（處）。

2019年度649位里長中，有189位為新任里長，也是本次教育訓練邀集的重點對象，增強新任里長登革熱防疫知能，更能提升防疫團隊的量能。台南市政府登革熱防治中心辦理教育訓練目的，主要是期望各區公所區長、里長（尤其是新任里長）、鄰長及防疫志工於本次教育訓練後返回社區，藉由家人及鄰居等親朋好友將所學的登革熱防治觀念如漣漪般層層擴散，一步步累積登革熱防治量能，需要里長帶領全體市民每週落實將「巡、倒、清、刷」的防治措施內化為習慣，此為消滅登革熱病媒蚊孳生源的不二要訣，沒有積水容器就沒有登革熱病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱；近而達成全民參與登革熱防治工作目標，以遠離登革熱疫情造成的危害，共同守護台南市民的健康。

　最後提醒市民，台南市於2017年6月26日公告，依據傳染病防治法第25及70條規定，公、私場所之所有人、管理人及使用人應主動清除病媒蚊孳生源，如經發現病媒蚊孳生源，將處罰鍰新台幣3000～15000元罰鍰，無改善期。該公告2019年亦繼續適用，請市民不可輕忽。相關資訊可至台南市登革熱防治中心資訊網（http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

ET快訊
KID認了缺席《玩很大》！　曝光原因「希望大家體諒」
超商冰拿鐵系列都漲5元「50→55」！全家曝原因：奶量增加1
蘆洲遭虐男童爸臉書曝光！網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

關鍵字：動員,登革熱,疫情

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

夫妻談離婚燒炭4死 　吳父：要知道真相下去問他再告訴我

少繫安全帶輪椅婦摔死　廠商「給2000元」家屬氣：還我媽媽！

賓士男唬1塔位賺23萬...阿公買18個還要賣金條　孫子跟蹤找真相

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

快訊／槍殺前立委姪子波及無辜民眾　無期徒刑改判18年

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

屏東縣枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟就地焚燒

孓命終結全民動員　嚴防登革熱疫情發生

台南啟動空品惡化緊急應變　查獲3處工地告發30萬元

舊衣藏現金10多萬　環保隊員拾金不昧受表揚

反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

台南市第2選區立委補選　查賄制暴全體總動員

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

轎車違停永康警查獲5人持毒持槍　網友喊讚！

台南今年房屋稅不凍漲　藍營批黃偉哲專案報告是「屁」

深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

華人帳戶在西班牙遭凍結　陸大使約見西班牙央行行長！

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

地方熱門新聞

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

反酒駕　3天取締73件法辦47..

啟動空品惡化應變　查3處工地告..

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收..

永康警查獲5人持毒持槍　網友喊..

林智堅帶小英名店排隊　體驗網美

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

舊衣藏現　環保隊員拾金不昧

謝龍介問郭國文　可曾正常出口銷..

新北2月底起禁捕撈鰻苗　違者最..

尞天穿　來開台金山寺求好運

台南市立委補選　查賄制暴總動員

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態..

我的怪奇寵物　異形魚

更多熱門

相關新聞

雲南爆非洲豬瘟疫情　6豬發病2死

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，繼廣西北海市銀海區、山東省濟南市萊蕪區近日傳出疫情後，雲南省怒江州瀘水市今（21）日再爆發新疫情。根據大陸農村農業部消息指出，事發的養殖場有300頭豬，其中2頭死亡；截至目前，非洲豬瘟疫情已遍布大陸24個省市自治區，僅剩4省市未淪陷。

山東爆非洲豬瘟陸僅剩4區未淪陷

學者警告：東南亞國家早晚淪陷非洲豬瘟

越南淪陷非洲豬瘟！20日起帶肉品入境罰20萬

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

廁所怪聲「離開這裡」　她一看新聞嚇傻

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面