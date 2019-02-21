雲南再爆非洲豬瘟疫情　6豬發病「大陸僅剩4省區未淪陷」

▲非洲豬瘟雲南淪陷。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，繼廣西北海市銀海區、山東省濟南市萊蕪區近日傳出疫情後，雲南省怒江州瀘水市今（21）日再爆發新疫情。根據大陸農村農業部消息指出，事發的養殖場有300頭豬，其中2頭死亡；截至目前，非洲豬瘟疫情已遍布大陸24個省市自治區，僅剩4省市未淪陷。

據大陸農業農村部官網資料顯示，農業農村部在2月21日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經雲南省動物疫病預防控制中心確診，怒江州瀘水市一養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖場存欄生豬300頭，發病6頭，死亡2頭。

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒。（圖／中央災害應變中心網站）

農業農村部表示，疫情發生後立即派出督導組赴當地，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區；截至目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停。非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫。

▲大陸只剩4省區沒傳出非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

大陸目前尚未傳出非洲豬瘟疫情的省區，僅剩新疆、西藏、河北及海南。雲南省去年10月爆發大陸第46例及第47例非洲豬瘟疫情，21日的這起疫情為去年10月以來的第6例。

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