影／越南成非洲豬瘟疫區　學者警告：東南亞國家早晚淪陷

記者許展溢／台北報導

越南成非洲豬瘟疫區，是否為大陸傳入？今（20日）防檢局副局長杜文珍表示，目前無法知道，由於核酸昨（19日）才確認，分析也沒出來。台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗指出，大陸和越南兩國完全屬「沒有阻隔」狀態，病毒早晚會在東南亞其他國家淪陷。

▲賴秀穗表示，越南是全世界第5大養豬國，有2千多萬頭。（圖／資料照）

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據傳越南早在去年11月中就有疫情，賴秀穗表示，越南是全世界第5大養豬國，有2千多萬頭，台灣則有540萬頭，加上大陸有4億3千多萬頭，重點是越南、大陸在邊境上相連，現在傳出疫情也不意外，且預計疫情難以處理，會控制不了。

賴秀穗說，現在越南都成疫區，東南亞其他國家也被籠罩在高風險狀態，防疫更沒台灣嚴格，因此「絕對早晚都會淪陷」，台灣風險雖然是提高了，但以世界來看，管制上我國算是很嚴密的防堵，只要繼續保持高度警戒，就不容易有病毒侵入。

▲賴秀穗認為，東南亞其他國家「絕對早晚都會淪陷非洲豬瘟」。（圖／資料照）

不過，賴秀穗也提，大陸對外宣稱疫情控制，但實際上怎麼樣根本不得而知，加上大陸、台灣旅客來來去去，相當複雜，人恐怕也會將沾染到豬糞等的病毒帶進來，這點不能忽視。

▲從越南帶豬肉入境最高罰100萬。（圖／農委會提供）

杜文珍強調，越南手提行李上15日驗出首件越南非洲豬瘟肉品後，就已納入高風險檢查，呼籲旅客，越南已經是疫區，不能再從越南帶任何肉類品入境，否則首次將開罰20萬元，第2次罰100萬元。