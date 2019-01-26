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麥寮空氣髒！空品指數207完全紫爆　環保署首發國家級警報簡訊

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▲▼麥竂測站空品紫爆，環保署發出國家級警報。（圖／環保署提供、翻攝環保署網站）

▲麥寮測站空品紫爆，環保署首度發出國家級警報。（圖／環保署提供、翻攝環保署網站）

生活中心／綜合報導

隨著強烈大陸冷氣團南下，微量汙染物也跟著移入，今（26日）下午3點左右麥寮測站空品指數達207，完全紫爆，環保署首度針對測站附近20公里的民眾發出國家級警報，麥寮地區的民眾大多都有收到這通簡訊。

▲▼麥竂測站空品紫爆，環保署發出國家級警報。（圖／環保署提供、翻攝環保署網站）

▲麥寮測站紫爆，空品指標達到207。（圖／翻攝環保署網站）

從環保署的空品監測網來看，下午2點左右，雲林麥寮測站附近的空氣髒爆了，空品指數飆到207，完全紫爆，環保署就針對測站附近20公里的民眾發出國家級警報，這也是環保署首度發出空汙警報簡訊。

▲▼麥竂測站空品紫爆，環保署發出國家級警報。（圖／環保署提供、翻攝環保署網站）

▲麥寮測站空品紫爆，環保署針對測站附近20公里的民眾，發出國家級警報。（圖／環保署提供）

環署網站顯示，這一次的霾害是隨著強烈大陸冷氣團南下，雲嘉南空品區因汙染累積為「橘色提醒」等級，局部地區清晨達紅色警示等級，白天風速增強、擴散條件轉好將可改善，另沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象；高屏地區垂直擴散條件仍較差，汙染累積為「紅色警示」等級。

環保署提醒民眾，空品指數達到紫爆，是表示對所有人都可能產生較嚴重的健康影響，民眾外出帶口罩，但如果非必要就請減少戶外活動。

▲▼麥竂測站空品紫爆，環保署發出國家級警報。（圖／環保署提供、翻攝環保署網站）

▲麥寮空氣超髒。（圖／翻攝環保署網站）

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關鍵字：空汙,麥寮紫爆,測站,國家級警報,簡訊,霧霾

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