謝政鵬IG悼女友…手拿唇膏「依然有妳淡淡的味道」　發文：這玩笑會不會太大

▲謝政鵬IG發文哀悼女友。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導

文化大學運動與健康促進學系一名二年級張恒綿過馬路時，在格致路、愛富二街口遭到公車輾斃，傳出張恒綿男友為網球國手謝政鵬女友，2人的臉書時常PO合照放閃。如今女友傳來噩耗，謝政鵬在IG限時動態發文「老天爺接二連三從我身邊奪走我重要的人…這玩笑會不會太大」，令人相當心疼。

警方調查，19日下午4時52分，當時張女（20歲）從學校步行外出準備過馬路，卻被右轉駛入格致路下山的公車撞上，整個人被捲進車底輾斷腿。雖救護人員獲報後火速趕抵現場，並將受困的張女救出，但無奈當時她傷勢相當嚴重，腿部傷口還可見森森白骨，已沒有呼吸心跳，經送往新光醫院搶救1個多小時後，仍因頭部、胸部傷勢太過嚴重，於晚間6時14分宣告不治身亡。

謝政鵬在IG限時發文哀悼，照片中的他拿著女友的唇膏寫著「依然有妳淡淡的味道，明明說好等我週末回去，怎麼能說走就走。」更用一張灰色圖卡當底圖寫著「老天爺接二連三從我身邊奪走我重要的人…這玩笑會不會太大」。

▲謝政鵬發文謝謝女友替他過生日。（圖／翻攝自Facebook）

從謝政鵬的臉書上不難發現他與張恒綿的合照，在2018年27歲生日的時候，謝政鵬發文「謝謝兩位中興高中大學長半夜跑來唱生日歌，謝謝女朋友特地搞了個小驚喜」。而張恒綿的臉書也有多張與謝政鵬放閃照。

張恒綿曾在臉書PO和謝的甜蜜合照，「親愛的你心情不好抓著我來爬山散心，你看起來是好多了，而我卻喘得不行，謝謝你扛著我登頂」，並hashtag「情侶必備」。

如今張恒綿遭輾斃，臉書也湧入許多朋友留言哀悼「美麗年輕的好可惜 RIP祝妳來生平安幸福」、「一路好走」、「R.I.P.」。