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抄課文惡夢掰了！「寫字機器人」年後狂銷　家長氣到直接砸爛

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▲▼寫字機器人。（圖／翻攝哈爾濱日報）

▲大陸網路上風靡的「寫字機器人」。（圖／翻攝哈爾濱日報）

大陸中心／綜合報導

新學期到來，中國大陸近日一款「抄寫神器」風靡網路，吸引不少寒假作業寫不完的學生。黑龍江省哈爾濱有家長向媒體頭訴說，她就讀初中三年級的女兒，用壓歲錢買了一台價值800人民幣（約新台幣3641元）的「寫字機器人」，才2天時間就把學校規定的抄寫作業全部寫完，且字跡工整沒有錯字，讓她氣到把機器砸爛。

《哈爾濱日報》報導，春節剛過完緊接著就是開學日，許多學生進入「狂補作業」模式。哈爾濱一名張女士最近發現，女兒只花了2天時間就把老師規定的語文抄寫作業完成了，而且字跡工整，完全沒有任何錯字或是寫錯塗改的痕跡，剛開始以為女兒十分用功，因此倍感欣慰。

未料，近日張女士幫女兒整理房間時，意外發現一個寫著「寫字機器人」的包裝外盒，裡面的說明書上寫著「可以模仿各種字跡抄寫文字」。張女追問之下，女兒才坦承用壓歲錢上網買了這台「抄寫神器」，且為了盡快送到好趕作業，還付了額外的快遞費用。

只見這台「抄寫神器」外型如兩個金屬搭成的架子，張女士一開始還不相信機器能模仿筆跡，但在看到機器在紙上用女兒的字跡寫下課文作業內容後，張女大吃一驚，盛怒之下砸爛了這台機器。

報導指出，在大陸知名購物網站搜尋「寫字機器人」，隨即出現多款商品，價格在400至1200人民幣（約新台幣1800至5500元）之間。《哈爾濱日報》引述賣家的說法，「寫字機器人」是一組桿狀的金屬套件，組裝簡單；只要上網下載軟體，就能讓機器人學習使用者的筆記，之後只需要導入想要書寫的文字，再在機器前端架上一枝筆，任何常見的筆都可以，它就能模仿筆跡書寫指定內容，且速度很快，每分鐘約40字左右，若是連筆字速度還能更快。

賣家坦言，春節過後來諮詢的顧客多以學生為主，他們比較關心模仿筆跡
是否逼真、會不會被老師發現，以及後續保固維修問題。賣家說，雖然這部機器能模仿筆跡，但僅限於重複抄寫的文本類型，因為機器人寫字在間距、字體大小上較為一致，真人手寫實際上很難在字距、力度上做到完全一樣，因此仔細觀察還是能分辨出兩者區別。

ETtoday新聞雲記者實際到台灣知名購物網站上搜尋，同樣可以找到類似的「寫字機器人」，售價約在新台幣2275元至7860元之間，部分甚至標榜能透過手機APP寫字或做圖，到手即用。

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關鍵字：寫字機器人,寫字神器

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