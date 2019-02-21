葉匡時赴廈門踩點？　台商協會宣布返台徵才5/18高雄見

▲廈門台協吳家瑩等人會見高雄市長韓國瑜葉匡時。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅、魏有德／廈門──台北連線報導

高雄副市長葉匡時12日宣誓就職，上任後便到廈門參訪，被認為是替市長韓國瑜出訪廈門踩點。韓國瑜曾表示，將在3月下旬出訪「大陸南方多個經濟性較強的城市」。廈門市台協會長吳家瑩接受陸媒採訪時證實，現在暫時商定3月底韓國瑜市長到廈門參訪，他會先到香港、澳門，然後才到廈門，最後從廈門返回台灣。

吳家瑩同時宣布廈門台協回台徵才的計畫，他表示，第一站到高雄招聘，時間將訂在5月18日，屆時提供2200個職位，範圍涵蓋製造業、服務業、餐飲業、IT業、文創產業等，第二站再從台北、台中選擇。

據了解，廈門台商協會選擇高雄做為徵才的第一站，除了高雄「綠地變藍天」外，還考慮到現在台灣南部失業率高，而目前廈門的台企發展缺工嚴重，也需要大量人才，正好形成互補。

▲廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，高雄、廈門之間「雙城論壇」的推動，也是韓國瑜3月底出訪的觀察重點。此前，廈門台協到高雄參加論壇，與高雄市長韓國瑜會談過程圍繞高雄、廈門的產業交流，並希望能促進高雄、廈門雙城論壇舉行的可能性。

廈門台協會長吳家瑩當時表示，高雄有高雄港的優勢，韓國瑜主張要與大陸增加交流互動，又高喊「貨出得去，人進得來」，讓台商感受到有合作、投資的機會，「韓國瑜一當選，很多台商就都有想到高雄拜會、談合作的想法了，只是那時他還沒上任，時間點還不太適合。」

▲廈門台協會長吳家瑩。（圖／廈門台協）

《海峽導報》報導，吳家瑩將廈門和高雄的城市論壇稱為「雙港論壇」，因為兩個都是港口城市，據他轉述，韓國瑜意願相當高，目前雙方已初步達成意向。而副市長葉匡時此時正在廈門拜訪台商，被認為是先行探路，並了解「雙港論壇」籌備事宜。

