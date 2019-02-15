叫瓦斯被取消100元折扣　麵店兄弟打到老闆昏迷稱：不是什麼大事

▲黃姓兄弟平時在土城的市場賣麵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／新北報導

在新北市土城區經營排骨酥麵店的黃姓兄弟，不滿瓦斯行陳姓老闆在父母訂購時取消100元的優惠，2017年12月憤而持安全帽、水管痛毆，導致對方頭部外傷合併疑似輕微顱內出血，送醫時已昏迷不醒；但兩人出庭時認為，這只是錢的事情，「不是什麼大事」，最後雙雙被依傷害罪判處有期徒刑4個月。

黃姓兄弟辯稱，他們已經向陳男反應過很多次，希望不要對媽媽態度那麼不好，結果對方在電話中要兩人過去處理的口氣就很不好，一氣之下才會動手打人，當下雖然有想過這是不對的、是犯罪行為，卻依然無法平息怒火，「我覺得受到委屈才會打人」、「這不是什麼大事情，只是錢的事情」。

▲兄弟倆不爽雙親叫瓦斯被取消100元的折扣，氣得騎車衝去打老闆。

然而，陳男當時被黃姓兄弟用安全帽、水管以及徒手痛毆，還一邊用「X你娘」等髒話飆罵，送醫時已經被打到陷入昏迷，經檢查發現頭部外傷合併疑似輕微顱內出血、肢體多處挫傷及擦傷，出院後還休養長達1個月，現在想來仍心有餘悸。

新北地院法官認為，黃姓兄弟從事發至今都沒有與陳男道歉，談好的賠償金也未給付，可見根本沒有深自反省，難以認定有悔意，加上鬧事地點就在瓦斯行門口，為了100元就在大街上公然打人打傷，因此依傷害罪判處兄弟倆各4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元，全案仍可上訴。