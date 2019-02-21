雲嘉南8個測站空品爆紅害！　台南新營最慘PM2.5濃度破百

▲台南網友拍下清晨一片霧茫茫的景象。（圖／翻攝自台南爆料公社）

生活中心／台北報導

雲嘉南地區風速較弱，水平及垂直擴散條件較差，截至中午12時已經有8個監測站達紅害等級，其中，台南新營測站PM2.5濃度最高，一度飆破100μg/m3（微克/立方公尺），讓不少人懷疑是因為「鹽水蜂炮」活動造成。台南市環保局也發布新聞稿回應，這跟鹽水蜂炮沒關係。

環署空品監測網顯示，上午12時AQI空氣品質指標達到對全民不健康的紅害等級包含竹山、斗六、，嘉義、新營、善化、安南、台南、橋頭等8個測站；而對敏感族群不健康的橘警等級有苗栗、豐原、忠明、南投、崙背、新港、朴子、台南也是8個測站。

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▲全台各地空氣品質指數。（圖／翻攝自環保署官網）

20日深夜台南、安南、善化及新營4個固定空品測站空品指標已經是滿江紅，主要汙染物是PM2.5，其中新營測站PM2.5濃度更一度飆破100微克／立方公尺，讓不少民眾質疑是因為鹽水蜂炮活動而造成的。

台南市環保局對此回應，現場監測結果顯示，影響區域範圍大概僅在炮台活動場地附近，隨著煙霧消散，PM2.5濃度也很快下降，新營測站在鹽水蜂炮期間大均維持在25~29μg/m3，並未因為施放蜂炮的關係而有明顯的上升，這次空污主要是受到北風增強、南風減弱影響。

臉書公開社團「台南爆料公社」更有網友PO出霧茫茫的照片指，每天凌晨到清晨，台南就會開始起霧，一大早APP每隔30分至1小時就跳空氣污染嚴重通知，有時候都會揉揉眼睛，懷疑這裡真的是，他我所居住的地方嗎。

有網友在底下留言贊同，「真的很恐佈，台南的空氣真的很差」、「我車的擋風玻璃一層灰....」；不過也有人指出，「這是霧」、「不得不告訴你，那個是霧，不是霾呀」、「把霧和空汙放在一起居心可議」、「台中空污更嚴重！」