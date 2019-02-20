打擊C肝　台南官田C肝特別門診啟動

▲台南市衛生局2月20日辦理「C型肝炎特別門診」啟動活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局2月20日辦理「C型肝炎特別門診」啟動活動，柳營奇美醫院黃順賢院長、健保署南區業務組林純美組長、官田區顏能通區長及官田區衛生所謝茂忠所長一同揭牌儀，啟動C肝特別門診，一同來打擊C肝、支持肝病防治。

台南市衛生局配合衛福部肝炎防治計畫，對C型肝炎再次出擊，第三站同樣選在C型肝炎盛行率高的官田區，由柳營奇美醫院醫療團隊進駐，自2月20日起每隔週三的下午1時30分~4時30分於官田區衛生所開辦C型肝炎特別門診，以提高就醫可近性，讓患者就近領藥，來降低治療中斷的情況發生。

衛生局陳怡局長表示，根據台南市「行動醫院 全民健檢」資料推算，南市40歲以上C型肝炎盛行率平均約4.6％，而官田區盛行率為7.70％；繼六甲區及下營區辦理C肝巡迴醫療以來，共成功治療了147位C肝患者；本次配合C肝口服抗病毒藥物的開放，增加官田區為第三站。感謝柳營奇美醫院及健保署南區業務組大力支持，一起為根除C肝而努力。

健保署南區業務組林純美組長表示，從2017年至2019年3年來，該署總共編列145.73億元C型肝炎治療費用預算，受惠人數超過39,026人，107年度南區業務組C肝全口服新藥治療人數為5,875人，占全國19,540人之34.4％，居各業務組之冠。

臨床上判斷使用C肝新藥後是否治癒的基準，為完成療程後第12週檢測不到病毒量。2018年度南區治癒率為99.64％。健保署非常感謝台南市衛生局及奇美醫療財團法人柳營奇美醫院共同努力，於B、C肝醫療資源缺乏且盛行率高之台南市官田區辦理C型肝炎特別門診，相信對於該地區C型肝炎患者而言為莫大之福音。

柳營奇美醫院黃順賢院長表示，近年來肝炎盛行率相當高且有逐漸年輕化的趨勢，慢性肝炎已成為大家關注的焦點，而與肝炎密切相關的肝癌，也名列台南市癌症死因第一位。柳營奇美醫院自許是在地鄉親健康的守護者，考量鄰近區域肝炎疾病的盛行率與醫療需求，特與衛生局合作，並突破以往到院診療模式，於下營及官田區衛生所開設C肝特別門診，透過專業團隊主動駐診將醫療資源送入偏鄉。

這次巡迴醫療由柳營奇美醫院胃腸肝膽科李佩倫主任領軍駐診，帶領菁英團隊成員包含護理師、醫檢師、藥師及個管師等人員，提供已知為C型肝炎的民眾，問診、衛教、抽血檢測、腹部超音波檢查等。

肝膽腸胃領域專家李佩倫醫師表示，柳營奇美醫院自2018年7月下營區開辦「C型肝炎特別門診」以來，有33位符合2018年度C型肝炎口服藥物給付條件之患者就醫，其中29位接受口服藥物治療，有28位順利完成藥物治療，在歷經近半年的治療與追蹤後有27位患者體內已無病毒，治癒率達96.4％，不再受C型肝炎病毒的威脅，治療成效卓越。

李佩倫醫師表示，柳營奇美醫院為照顧到每一位有治療C型肝炎需求的社區民眾，今年度除於下營區衛生所持續收案外，再將此成功模式推展至官田區衛生所開設C型肝炎特別門診，治療更多的C型肝炎患者。另外自1月份起特於醫院內設置C肝治療門診，配合設置專屬掛號批價、藥物諮詢櫃台及抽血快速通關作業等措施，來縮短看診等候時間，讓患者看診更方便，更有意願加入治療C型肝炎行列，早日重回健康人生。

台南市對於C型肝炎積極的進行防治，藉著C肝口服抗病毒藥物的高治療成功率，為2025年達到根除C肝帶來一大助力，期望透過有效的防治策略，讓市民擺脫肝病危害。