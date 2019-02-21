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吳敦義推退休金換消費券挨批　國民黨滅火：重新執政將「撥亂反正」

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▲▼國民黨中央新春團拜 四個太陽同台 吳敦義 馬英九 王金平 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義18日向總統蔡英文喊話，「發消費券彌補退休軍公教」，引起各界批評。沉默3日後，21日傍晚國民黨發聲明表示，目的是期望能恢復退休軍公教人員因不當年改所造成的損失，未來若國民黨重返執政將「撥亂反正」。

針對年改被砍的問題，吳敦義建議蔡政府，可以用發行消費券的方式補發。對此，全國公務人員協會理事長李來希20日痛批，「這是哪門子的主張？我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」

國民黨提出三點聲明，第一點提到，民進黨政府對於退休軍公教年金改革涉及違憲、違反不溯既往原則，若無法完全恢復年改以前的待遇，對於被刪減部分，希望政府能以發行消費券的方式同額補發，目的是期望能恢復退休軍公教人員因不當年改所造成的損失，同時又能刺激國內消費，提升經濟。

第二點指出，吳敦義反映民眾的想法，與國民黨主張建立穩定且永續年金制度的立場不相違悖，吳主席也曾宣示，若能重新執政，將對民進黨執政時期違憲、違法之施政「撥亂反正」，並重新檢討蔡政府「過度刻薄」的年金改革。

第三點強調，國民黨主張，年金改革應該要讓國家體質更為健全，讓台灣邁向更好的制度改革，但絕對不能以汙名化手段及方式羞辱、醜化軍公教人員，來達到所謂的年金改革，呼籲應該凝聚共識，讓全國軍公教朋友們安心、放心的工作及退休。

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關鍵字：國民黨,年改,消費券, 退休金

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