白先勇新版崑曲系列彩排 《白羅衫》22日在台北首演

記者魏有德／台北採訪報導

《白先勇經典崑曲新版系列》22日在台北國家戲劇院首演，包括《白羅衫》、《潘金蓮》及《玉簪記》三齣劇碼。蘇州崑劇院演員俞玖林曾在2004年的青春《牡丹亭》中擔任主角，經過15年經驗累積，他在新版崑曲中挑下大樑，有吃重的戲份。俞玖林表示，崑曲的「變」遵循著規律，將跟隨時代，賦予新的審美意識。

▲演員俞玖林(圖右)曾在2004年隨崑曲青春《牡丹亭》表演團隊來台演出。（圖／記者魏有德攝）

《白羅衫》是這次系列演出的首檔戲碼，也是崑曲中少見的公案劇。與傳統劇情不同的是，新版《白羅衫》著重刻劃人物心理狀態，透過對命運及人性的思考，加入推理成分在其中，由父子關係衍生出的情與法之間矛盾糾葛，打造成難得一見的崑曲「大悲劇」。

俞玖林認為，「最好的演員在大陸，最好的觀眾在台灣」，近年崑曲從小眾藝術走向世界舞台，年輕觀眾對傳統藝術接受及關注度逐漸提高，在台灣演出得到的反饋比在大陸好得多，做為專業人士，讓年輕人多方面了解崑曲的意境，努力提供不同渠道可以讓年輕人接近傳統文化。

▲《白先勇經演崑曲新版系列》22日在台北國家戲劇院首演。（圖／記者魏有德攝）

新版崑曲《潘金蓮》是由《義俠記》改編而成，敘述潘金蓮在武大郎、武松及西門慶三個男人之間的愛恨情仇。特別的是，本次在劇中飾演武大郎的柳春林也將同時分飾西門慶一角。柳春林表示，一人分飾兩角在舞台上表演只有1年多時間，武大郎是丑角，與西門慶表現方式完全不同，得時刻提醒自己現在是哪個角色，多下工夫才能使觀眾感受角色不同處。

小說人物潘金蓮被評為「天下第一淫婦」，白先勇曾在創作新版崑曲時提出「其罪不可恕，但其情可憫」，並以此為主軸刻劃潘金蓮又愛又恨的故事，提供觀眾從不同角度理解她的傳奇一生。

▲潘金蓮由蘇州崑劇院演員呂佳飾演。（圖／記者魏有德攝）

《潘金蓮》劇中飾演主角的呂佳認為，崑曲是訴情的表演，從情字出發才會感動觀眾。她表示，潘金蓮一直以來為人所不齒，被用「這種貨色」來形容，新版崑曲是從人性、尊重內心的角度來重新詮釋她。

對於如何演繹潘金蓮的角色，她提到，現在的女性非常強大，可以為愛付出，至少不是被壓抑的，比潘金蓮幸福得多，出演市井小民身邊發生的愛情故事，相信會得到更多共鳴。

2019TIFA《白先勇經典崑曲新版系列》將於22日至24日在台北國家戲劇院上演，由蘇州崑劇院演員擔綱演出，演出戲碼分別為《白羅衫》、《潘金蓮》及《玉簪記》。

