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大陸「春節空城指數」　成都鄭州入榜現「虹吸效應」

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▲春運期間，流動人口返鄉過年，春節空城指數越高，代表城市吸引力越強。（圖／翻攝大陸網站）

▲春運期間，流動人口返鄉過年，春節空城指數越高，代表城市吸引力越強。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸春運啟動，半個月內北上廣深四大一線城市將減少近3000萬人。這場被定位為「史詩級」的人口遷徙運動，引申出的「春節空城指數」，恰巧成為經濟發展的「反指標」。統計數據顯示，位在江蘇的蘇州市，力壓一線城市廣州，躍居空城指數排行榜第五名，內陸城市鄭州、成都也不讓沿海城市專美於前，擠進榜單內。

隨著農曆春節到來，在外地打工、求學的民眾便會返鄉與家人團聚，城市「空城」現象越嚴重，代表外來人口眾多、城市吸引力越強，提供的經濟能量也隨之變大。

▲大陸2017年春運期間遷徙報告。（圖／翻攝微信國民經略）

▲大陸2017年春運期間遷徙報告。（圖／翻攝微信國民經略）

根據大陸騰訊發佈的《2019春節出行預測大數據報告》顯示，「春節空城指數」最高的前十名，分別是深圳、東莞、北京、上海、蘇州、廣州、杭州、鄭州、成都及佛山。除北京外，七個城市位於長三角及珠三角地區，大西部重鎮成都及河南的鄭州也在名單內，人口流動趨勢與大陸的區域經濟架構大致吻合。

值得一提的是，位在長三角腹地的蘇州市，被定位為外貿工業之城，工業總產值達到3.31兆元人民幣，僅次於上海的3.48兆，位居大陸第二位，在此背景下，為其帶來龐大的外來就業人口。而廣州則因地處南方，相較於北方嚴寒的氣候，成為「反向春運」的熱門地點，因此將空城指數第五名的席次讓給蘇州。

▲四川成都的春熙路商圈遊客川流不息，帶動就業、創業及經濟成長。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲四川成都的春熙路商圈遊客川流不息，帶動就業、創業及經濟成長。（圖／記者蔡紹堅攝）

相較之下，位居內陸的成都及鄭州擠入前十，說明大陸在產業轉移、深耕大西部已取得初步成效。統計指出，這兩座城市一方面承接來自一線城市的回流人口，另一邊則通過「強省會戰略」不斷吸納鄰近地區的流動人口。同為強省會城市的西安、長沙、武漢、合肥也步步緊逼，朝此方向邁進。

大陸2018年新生兒數量創下40年以來新低，城市搶人大戰逐年上演，代表活力與經濟成長的流動人口，成為各城市眼中的「肥肉」。報告分析，未來三四線城市人口外移現象會更加嚴重，但強省會城市的虹吸效應也會逐漸擴大，讓人口北漂、南漂、東移現象得到緩解。

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關鍵字：春運,空城指數,成都,蘇州,鄭州,一線城市

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