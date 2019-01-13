老婆們全住在方圓1公里內　他「婚姻三重奏」：以為合法

▲張男同時有3個家庭。（圖／翻攝自《南京零距離》）

大陸中心／綜合報導

來自河南洛陽的張姓男子無法滿足只有一個老婆，竟與3名女子先後於2年內在不同省份「結婚領證」，還在老婆們互不知情的情況下，安排她們住在江蘇昆山方圓一公里內的3個小區裡，各自養育他的骨肉。張男最後因重婚罪被逮捕，第二、三任妻子受訪時都表示他把家庭照顧得很好，「平時非常體貼，非常關心人。」

▲張男同時有3個家庭。（圖／翻攝自《南京零距離》）

根據《南京零距離》報導，這名出生於河南洛陽，今年36歲的張男，初中畢業後就離家打工，在蘇州昆山的房產仲介做業務員，後來自己開了一間房產仲介公司，並從2015年7月開始他的「婚姻三重奏」。

據報導，張男的第一任妻子任女和他是在2015年7月領證，地點在江蘇昆山；2016年6月，張男與第二任妻子陳女在河南老家領到結婚證書；2017年6月，張男與王女在女方的安徽老家領取他的第3張結婚證書。幾年下來，張男把3個老婆分別安置在蘇州昆山市的不同住處，她們也都有了他的骨肉，各自在方圓1公里內養育孩子。

▲張男的第二任妻子陳小姐。（圖／翻攝自《南京零距離》）

張男這夜路終究是走得太多了，他幾乎在同一個時間被第二任和第三任妻子發現婚姻生活的黑暗面。王女心涼表示，「最可笑的是，張男在和陳女的合照中穿的T恤，和我領證時穿的是一樣的。」事情曝光後，張男第一任妻子決定在2018上半年提出離婚，不願再有更多糾葛，陳女則是選擇報警處理，要求法律嚴懲張男。

根據昆山警方調查，由於各省之間民政系統的結婚資料是封閉的，並沒有互聯網路，張男才得以利用漏洞同時欺騙3名女子和他結婚。報導指出，張男雖然都是在民政局辦理結婚證，但因為法律上的一夫一妻制，只有第一任妻子的婚姻是有效的。

▲張男的第三任妻子王小姐。（圖／翻攝自《南京零距離》）

據報導，張男被捕後竟聲稱原本不知道同時結3次婚是違法行為，「不然也不會接二連三去民政局領證，一次和朋友喝酒時聊了才知道，說我是違法的。」張男表示，當年房產銷售行情好，一個月可以賺好幾萬人民幣，雖然他同時有3個家庭，但是每個家庭都有照顧到，第二任和第三任妻子在婚後都沒有上班，開銷全靠他一人。

張男的2位妻子分別接受《南京零距離》受訪時也說「他平時非常體貼，非常關心人」、「對我很呵護，很關心，你去哪裡都照顧著你」，陳女回憶兩人甜蜜相處的光景，「一起做飯，我燒飯他洗碗。」王女也透露張男對他說過的話，「他說你放心大膽的生孩子，生完以後我們再要。」

▲張男表示，出獄後誰願意和他重修舊好，他就跟誰一輩子。（圖／翻攝自《南京零距離》）

根據張男說法，為了方便照顧，他將老婆們分別安置在方圓1公里內的3個小區裡，「有時候在1週內要來來回回3個小區十多趟。」當記者問道累不累，張男回答自己心很累，「我這個人性格本來也就直，知道自己辦錯事後，就感覺心裡跟壓個石頭一樣。」張男表示已經認識到自己犯下的錯，也想通了很多事，「出去之後，看誰能原諒我，我就跟誰在一起。」